Tron Ares : Jeff Bridges aura un rôle majeur dans le film (+ nouveau trailer)

11 Sep. 2025 • 21:15
Les fans peuvent commencer à se rassurer… tout au moins sur un point : Disney a en effet dévoilé une nouvelle bande-annonce de Tron: Ares, attendu en salles le 10 octobre, et l’accent est clairement mis cette fois sur Jeff Bridges. L’acteur culte, présent dans le premier Tron il y a plus de 40 ans ainsi que dans Tron: Legacy en 2010, reprend donc son rôle emblématique de Kevin Flynn. Même si l’intrigue de ce nouvel opus n’est pas directement centrée sur le personnage de Flynn, sa simple présence apporte une continuité et une force symbolique à ce troisième opus. La bande-annonce joue d’ailleurs largement sur la nostalgie en réutilisant des images des précédents films tout en offrant quelques aperçus inédits de Tron: Ares.

Aux côtés de Bridges, le casting réunit Jared Leto, Greta Lee et Evan Peters. Leto incarne Ares, qui retourne sur la grille originale de 1982. Le « nouveau » Flynn semble aussi bien mystérieux depuis sa disparition à la fin de Tron: Legacy. Reste à savoir s’il s’agit vraiment de lui ou d’une nouvelle incarnation numérique. Quant à l’ l’intrigue principale de Tron: Ares, cette dernière se concentre sur un affrontement autour du passage d’éléments de la Grille vers le monde réel.

