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Avengers Doomsday : IMAX tacle Infinity Vision de Disney, parlant de « coup marketing »

3 min.
1 Mai. 2026 • 19:21
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IMAX a critiqué Infinity Vision, le nouveau label des salles de cinéma premium annoncé par Disney pour Avengers : Doomsday, le qualifiant de manœuvre destinée à masquer l’absence de partenariat IMAX sur le film. La bataille des écrans se jouera le 16 décembre, jour où Avengers : Doomsday et Dune 3 sortiront simultanément.

Infinity Vision Logo

Dune 3 a sécurisé l’exclusivité des écrans IMAX pour trois semaines à compter du 16 décembre, laissant Avengers : Doomsday sans accès à la première marque du cinéma premium mondial. Le secteur attendait que Disney/Marvel ou Warner Bros cède et décale sa date. Aucun n’a décidé de bouger.

Lors de CinemaCon 2026 en avril, Disney a choisi l’offensive en dévoilant Infinity Vision, un label maison appliqué aux salles salles premium grand format (PLF) non-IMAX répondant à ses propres critères. La définition retenue est large : « les plus grands écrans pour une échelle maximale, une projection laser pour une luminosité et une clarté supérieures, et des formats audio premium pour un son pleinement immersif », selon Disney. Le format sera lancé dès la ressortie d’Avengers : Endgame à la fin septembre, avant le déploiement complet pour Avengers : Doomsday en décembre.

Un coup marketing selon IMAX

Natasha Fernandes, directrice financière d’IMAX, n’a pas mâché ses mots lors d’un appel avec des investisseurs. « De notre point de vue, nous pensons que c’est un coup marketing pour tenter de compenser le fait qu’ils n’ont pas de plateforme ou de marque IMAX pour Avengers : Doomsday », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que « les fans Marvel font partie des spectateurs les plus avertis et les plus exigeants », suggérant que le public sera capable de distinguer un écran IMAX certifié d’un label concurrent. « Il y a une raison pour laquelle nous sommes le leader incontesté du cinéma premium dans le monde », a-t-elle conclu.

La question centrale reste entière : Infinity Vision convaincra-t-il les spectateurs qui souhaitent voir Avengers : Doomsday dans les meilleures conditions possibles ou ces derniers attendront-ils que les salles IMAX se libèrent après l’exclusivité Dune 3 ? Le 16 décembre, baptisé officieusement « Dunesday » (une fusion des mots de Dune et Doomsday), apportera une première réponse.

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