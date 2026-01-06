TENDANCES
Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le teaser avec les X-Men
Geekeries et Insolite

Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le teaser avec les X-Men

6 Jan. 2026 • 16:37
0

Marvel propose aujourd’hui le troisième teaser pour Avengers: Doomsday et c’est l’occasion de mettre en avant les X-Men. Les précédents teasers ont concerné Steve Rogers et Thor.

Nouveau teaser pour Avengers: Doomsday avec les X-Men

Le teaser commence par montrer l’école abandonnée de Xavier pour jeunes surdoués, où les X-Men ont été. Magneto déclare de manière inquiétante :

La mort nous emporte tous. C’est ma seule certitude. La question n’est pas « êtes-vous prêts à mourir ? ». La question est : « qui serez-vous quand vos yeux se fermeront ? ».

Après avoir montré le fauteuil roulant de Xavier et un jeu d’échecs flottant, qui rappellent la fin de X-Men : L’Affrontement final où Magneto tente de retrouver ses pouvoirs électromagnétiques en jouant aux échecs, les deux ennemis jurés se retrouvent. Mais le teaser prend alors un tournant dramatique et montre Cyclope, désemparé, qui émet un énorme rayon d’énergie rouge avec ses yeux. Il s’agit d’une démonstration de puissance déjà vue dans les précédents films X-Men avec Cyclope, ce qui laisse peut-être présager qu’il jouera un rôle plus central dans Avengers: Doomsday.

Avengers Doomsday Cyclope

On aperçoit également une jambe massive qui se déplace lourdement au loin, qui pourrait être celle d’un Sentinelle, ces robots géants chasseurs de mutants qui comptent parmi les méchants les plus emblématiques des X-Men.

Avengers: Doomsday sortira au cinéma le 16 décembre 2026. Il est bon de noter qu’un quatrième et ultime teaser devrait voir le jour. Il pourrait avoir un lien avec le Docteur Fatalis.

