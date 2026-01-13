Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le teaser Black Panther/Les 4 Fantastiques

Et de quatre ! Marvel a mis en ligne un nouveau teaser pour Avengers : Doomsday, regroupant cette fois les Wakandais (Black Panther), les Talokanil et les 4 Fantastiques.
Le nouveau teaser d’Avengers : Doomsday commence par l’apparition de Shuri (Laetitia Wright), l’actuelle Black Panther, aux côtés du roi M’Baku (Winston Duke) et des Dora Milaje, entrecoupée d’images des Talokanil, dont Namor (Tenoch Huerta Mejía) et Namora (Mabel Cadena). M’Baku rencontre ensuite la Chose (Ebon Moss-Bachrach), bien que le contexte de leur rencontre ne soit pas tout à fait clair.
« J’ai perdu tous ceux qui m’étaient chers », dit Shuri. « Un roi a ses devoirs. Préparer notre peuple pour l’au-delà. J’ai les miens ». M’Baku rencontre ensuite la Chose. « Roi M’Baku du Wakanda », dit-il en serrant la main de la Chose. « Ben. Yancy Street, entre Broome et Grande », répond le membre des 4 Fantastiques.
La manière dont cette scène particulière s’intègre dans l’intrigue d’Avengers : Doomsday reste un mystère, mais il semble que la Chose (et peut-être d’autres membres des 4 Fantastiques) se retrouvent au pays des Talokanil. Les Wakandais pourraient venir chercher les 4 Fantastiques qui auraient pu raisonnablement atterrir là-bas lors de leur voyage vers la Terre principale du MCU, comme on le voit dans la séquence post-générique du film Thunderbolts.
Pour rappel, le premier teaser a concerné Steve Rogers (Chris Evans). Le deuxième s’est concentré sur Thor (Chris Hemsworth). Et il y a récemment eu le troisième teaser autour des X-Men. Voilà maintenant le quatrième… qui pourrait bien être le dernier.
Avengers: Doomsday sortira au cinéma le 16 décembre prochain.
