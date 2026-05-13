PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mai 2026

Sony partage aujourd’hui la liste des jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 19 mai avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :
Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an
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