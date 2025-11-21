Le Mode IA de Google affiche désormais des publicités

C’était inévitable et c’est désormais une réalité : Google commence à afficher des publicités au niveau de son Mode IA. Il s’agit de l’interface de recherche nouvelle génération qui s’appuie sur Gemini. Jusqu’ici préservé, cet espace rejoint le modèle économique historique du géant du web, marquant la fin de la phase expérimentale sans but lucratif pour entrer dans une version officielle monétisée.

Les pubs débarquent sur le Mode IA de Google

Contrairement à la recherche classique où les liens sponsorisés saturent souvent le haut de page, Google opte ici pour une approche prudente. Les publicités apparaissent pour le moment tout en bas des résultats, reléguées après la réponse de l’intelligence artificielle.

L’architecture de la page évolue également : les cartes de liens organiques (les vraies sources) ne sont plus cantonnées sur le côté, mais s’intègrent directement au cœur de la réponse générée par Gemini, au-dessus des annonces payantes. Une différence notable subsiste toutefois avec la recherche traditionnelle : alors que Google vient de faciliter le masquage des pubs sur son moteur classique, aucune option de ce type n’a été détectée dans ce nouveau Mode IA.

The time has come. Google is now showing ads within AI Mode for the first time ever. Similar to the ads that I had originally spotted showing within AI overviews earlier this year, the placement is at the bottom of the response. And as you can see, the ad results are labelled… pic.twitter.com/JZa7g8rS2N — Brodie Clark (@brodieseo) November 21, 2025

Si ce déploiement est progressif et touche déjà une poignée d’utilisateurs à travers le monde, il existe une exception de taille : la France. L’Hexagone est actuellement le seul pays où le Mode IA de Google n’est pas encore disponible, bloqué par des contraintes réglementaires strictes.

Cette absence protège temporairement les internautes français de ces nouveaux formats publicitaires, mais la situation est vouée à évoluer. Le déploiement en France devrait avoir lieu dans le futur, une fois les obstacles légaux levés.