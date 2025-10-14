TENDANCES
KultureGeek Internet Google permettra de cacher les publicités sur la recherche… après les avoir vues
Internet

Google permettra de cacher les publicités sur la recherche… après les avoir vues

14 Oct. 2025 • 16:23
Google revoit l’affichage des publicités dans ses résultats de recherche. Les contenus sponsorisés sont désormais rassemblés en tête de page dans une section repliable, dotée d’un libellé plus visible qui reste présent pendant le défilement. Les utilisateurs gagnent un bouton pour masquer ces résultats, mais seulement après les avoir parcourus.

Google Cacher Publicites Contenus Sponsorises

Cacher les publicités sur Google va être possible

Au lieu d’un tag « Sponsorisé » répété sur chaque lien, Google appose une seule étiquette sur un bloc d’annonces qui sont placées au sommet des résultats. Un bouton situé en bas de ce bloc permet de réduire la section. Celle-ci reste alors repliée et un nouvel appui la déploie. L’étiquette demeure affichée lors du défilement, assurant une signalisation continue de la présence de pubs.

Google précise : « Dans nos tests, nous avons constaté que le nouveau design aide les personnes à naviguer plus facilement en haut de la page. Le nouveau design conserve la même taille pour les annonces et vous ne verrez toujours pas plus de quatre annonces textuelles dans un groupe ».

Le regroupement rend l’identification des publicités plus lisible, toutefois le bouton de masquage n’est accessible qu’au bas du bloc. Concrètement, il faut d’abord faire défiler l’ensemble des liens sponsorisés, puis décider de les cacher. Google présente l’évolution comme une façon de rendre la navigation encore plus facile, tout en maintenant la mise en avant des contenus sponsorisés.

Depuis des années, l’aspect des publicités s’est rapproché de celui des résultats standards, avec à la clé des critiques récurrentes. Autour de 2020, le libellé a changé de « Publicité » à « Sponsorisé ». La nouvelle présentation, en cours de déploiement sur ordinateur et mobile, conserve une limite explicite de quatre annonces textuelles dans un même groupe et n’augmente pas leur taille.

Signaler une erreur dans le texte

