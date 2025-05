Lors de son événement Google Marketing Live la semaine dernière, Google a annoncé l’intégration de publicités dans son mode IA et ses Aperçus IA (AI Overviews) aux États-Unis. Présentées comme « utiles » par le géant de la recherche, ces annonces suscitent des débats.

Des publicités dans les résultats IA de Google

Google a commencé à déployer des publicités dans son mode IA et ses Aperçus IA, une fonctionnalité qui génère des résumés automatisés en haut des résultats de recherche. Ces pubs apparaissent juste en dessous des Aperçus IA, suivies des traditionnels liens bleus. Selon un document publié par Google, cette nouveauté offre « une nouvelle façon de trouver des informations sur le Web ». L’entreprise affirme que ses données internes montrent que les utilisateurs trouvent ces publicités « utiles » car elles permettent de « se connecter rapidement avec des entreprises, produits et services pertinents au moment précis où ils en ont besoin ».

Cependant, Google reste flou sur les chiffres et la méthodologie de ces données internes, laissant planer des doutes sur l’objectivité de cette affirmation. Si les publicités ne sont pas intrinsèquement problématiques, leur placement peut gêner l’expérience utilisateur, notamment lorsqu’elles prennent le pas sur le contenu principal ou induisent en erreur.

Une manne financière en expansion

Avec 72,5 milliards de dollars de revenus publicitaires rapportés dans son dernier rapport trimestriel, Google mise sur l’expansion de ses publicités au-delà des liens bleus traditionnels pour booster ses profits. L’intégration des pubs dans les résultats IA s’inscrit dans cette logique, offrant aux annonceurs de nouvelles « opportunités pour toucher leurs clients », selon les termes employés lors de l’événement Google Marketing Live.

Cette stratégie reflète l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans l’écosystème de Google. Toutefois, elle soulève des questions sur l’équilibre entre monétisation et qualité de l’expérience utilisateur. Les publicités, si elles ne sont pas bien intégrées, risquent de perturber la navigation, un point sensible pour les utilisateurs habitués à des résultats clairs et directs.

Ainsi, l’ajout de publicités dans le mode IA et les Aperçus IA marque une étape dans la stratégie de monétisation de Google. Si l’entreprise insiste sur leur caractère « utile », les utilisateurs pourraient y voir une intrusion dans leur expérience de recherche. Alors que Google continue d’innover avec l’IA, il devra veiller à préserver la confiance de ses utilisateurs pour éviter que cette initiative ne se retourne contre lui.