TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Instagram débarque sur la télévision avec une app dédiée aux Reels
Logiciels

Instagram débarque sur la télévision avec une app dédiée aux Reels

16 Déc. 2025 • 18:52
0

Instagram étend sa zone d’influence avec une application pensée spécifiquement pour le téléviseur. Baptisée sobrement Instagram for TV, cette nouvelle déclinaison de la plateforme de partage permet de regarder les Reels sur grand écran, et ce directement depuis une interface optimisée pour un usage à la télécommande.

Une expérience Reels adaptée au grand écran

Disponible dans un premier temps exclusivement sur les appareils Amazon Fire TV et uniquement aux États-Unis, l’application reprend globalement les fonctions et l’interface d’Instagram tout en les adaptant au salon. Les utilisateurs peuvent ainsi se connecter à plusieurs profils, parcourir les Reels de leurs créateurs favoris, effectuer des recherches ciblées et naviguer facilement grâce à une interface pensée pour un usage à distance.

Instagram For Tv

Meta semble vouloir ici transformer les Reels en un contenu plus « collectif », à consommer à plusieurs, comme un programme de divertissement à part entière. La firme de dirigée par Zuckerberg explique ainsi vouloir explorer de nouvelles manières de rendre le visionnage plus convivial et mieux adapté aux écrans de grande taille.

Un test avant un déploiement plus large

Pour l’instant, Instagram précise qu’il s’agit d’une simple phase de test. Le groupe souhaite d’abord analyser les usages, identifier les fonctionnalités les plus pertinentes et affiner l’expérience avant une éventuelle extension à d’autres plateformes et surtout à d’autres pays.

Ce lancement intervient dans un contexte où les vidéos courtes cherchent à s’imposer au-delà du smartphone. YouTube a déjà intégré pleinement les Shorts à son application TV tandis que TikTok avait tenté une approche similaire avant de mettre fin à son app dédiée. Avec Instagram for TV, Meta tente à son tour de faire du format vertical un véritable contenu de salon. Une soirée Reels plutôt qu’un bon film de Rob Reiner ?

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Déc. 2025 • 21:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

Meta met à jour ses lunettes connectées pour les conversations et Spotify avec l’IA

16 Déc. 2025 • 20:32
0 Matériel

Meta déploie aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités logicielles pour ses lunettes connectées Ray-Ban Meta et Oakley Meta...

ChatGPT GPT Image 1.5 Generee Par IA

GPT Image 1.5 : ChatGPT améliore la génération d’images IA avec son nouveau modèle

16 Déc. 2025 • 19:27
0 Internet

OpenAI déploie aujourd’hui une évolution de son outil de générations d’images par intelligence artificielle avec...

Disclosure-Day-1

Disclosure Day : premier trailer pour le nouveau film de Spielberg sur les OVNIS

16 Déc. 2025 • 18:32
0 Geekeries

Après des mois de rumeurs et une campagne de teasing savamment orchestrée, le réalisateur américain Steven Spielberg...

PayPal Logo

PayPal fait une demande pour devenir une banque

16 Déc. 2025 • 17:39
0 Hors-Sujet

PayPal a déposé une demande auprès des régulateurs américains pour fonder sa propre banque, baptisée PayPal...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Dec. 2025 • 22:09

image de l'article ChatGPT va ajouter le support d’Apple Music

ChatGPT va ajouter le support d’Apple Music

16 Dec. 2025 • 22:00

image de l'article iOS 26.3 bêta ne supporte pas l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

iOS 26.3 bêta ne supporte pas l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

16 Dec. 2025 • 20:49

image de l'article Apple propose une mise à jour du firmware des Powerbeats Pro 2

Apple propose une mise à jour du firmware des Powerbeats Pro 2

16 Dec. 2025 • 20:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site