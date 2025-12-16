Instagram débarque sur la télévision avec une app dédiée aux Reels

Instagram étend sa zone d’influence avec une application pensée spécifiquement pour le téléviseur. Baptisée sobrement Instagram for TV, cette nouvelle déclinaison de la plateforme de partage permet de regarder les Reels sur grand écran, et ce directement depuis une interface optimisée pour un usage à la télécommande.

Une expérience Reels adaptée au grand écran

Disponible dans un premier temps exclusivement sur les appareils Amazon Fire TV et uniquement aux États-Unis, l’application reprend globalement les fonctions et l’interface d’Instagram tout en les adaptant au salon. Les utilisateurs peuvent ainsi se connecter à plusieurs profils, parcourir les Reels de leurs créateurs favoris, effectuer des recherches ciblées et naviguer facilement grâce à une interface pensée pour un usage à distance.

Meta semble vouloir ici transformer les Reels en un contenu plus « collectif », à consommer à plusieurs, comme un programme de divertissement à part entière. La firme de dirigée par Zuckerberg explique ainsi vouloir explorer de nouvelles manières de rendre le visionnage plus convivial et mieux adapté aux écrans de grande taille.

Un test avant un déploiement plus large

Pour l’instant, Instagram précise qu’il s’agit d’une simple phase de test. Le groupe souhaite d’abord analyser les usages, identifier les fonctionnalités les plus pertinentes et affiner l’expérience avant une éventuelle extension à d’autres plateformes et surtout à d’autres pays.

Ce lancement intervient dans un contexte où les vidéos courtes cherchent à s’imposer au-delà du smartphone. YouTube a déjà intégré pleinement les Shorts à son application TV tandis que TikTok avait tenté une approche similaire avant de mettre fin à son app dédiée. Avec Instagram for TV, Meta tente à son tour de faire du format vertical un véritable contenu de salon. Une soirée Reels plutôt qu’un bon film de Rob Reiner ?