Google va bientôt lancer son Mode IA et les AI Overviews en France

Google déploiera cet été en France les AI Overviews (Aperçus IA) et son Mode IA, deux fonctions qui intègrent de l’intelligence artificielle au cœur du moteur de recherche. Selon Ouest-France, le groupe promet aux éditeurs de presse du contrôle, de la transparence et une rémunération, au moment où les médias redoutent un choc direct sur l’audience et les revenus publicitaires.

Bientôt les AI Overviews et le Mode IA sur Google en France

L’arrivée simultanée des AI Overviews et du Mode IA marque une nouvelle étape pour Google en France. Les AI Overviews affichent des résumés générés par Gemini sous la barre de recherche. Le Mode IA ajoute une interface conversationnelle proche des usages popularisés par ChatGPT, Claude et Gemini. Après un lancement aux États-Unis au début 2025, Google a étendu ces outils à 200 pays le mois dernier.

Le sujet est explosif pour les médias français. Les éditeurs craignent que les internautes obtiennent une réponse complète sans ouvrir les liens vers leurs sites, ce qui ferait reculer à la fois le trafic et les recettes publicitaires. Pour désamorcer cette crainte, Google assure que les éditeurs pourront choisir de ne pas apparaître dans les résultats générés par l’IA. Le groupe promet aussi une mesure distincte des impressions liées à l’IA et confirme que les 450 éditeurs déjà rémunérés au titre du droit voisin le seront aussi pour les contenus consultés via ces nouveaux formats.

Sébastien Missoffe, directeur de Google France, affirme que le déploiement observé dans d’autres pays n’a pas provoqué l’effondrement redouté. Dans une récente interview avec Ouest-France, il déclarait : « Ce n’est pas ce qui s’est produit ailleurs. Sur les requêtes d’actualité, les résumés Overviews apparaissent peu : nous continuons à mettre en avant les différents points de vue des médias et il y a aussi des liens ». Google soutient aussi que son moteur de recherche reste massivement utilisé malgré la montée des assistants conversationnels.

Le dirigeant avance même un indicateur de poids pour défendre cette transition. « Nous avons enregistré au premier trimestre 2026 le plus grand nombre de requêtes de l’histoire de Google », affirme Sébastien Missoffe. Google présente cette mutation comme une réponse à l’évolution des usages et à la pression concurrentielle exercée par ChatGPT, Claude et Meta AI.

La presse organise sa riposte

L’arrivée des réponses générées par IA s’inscrit dans un rapport de force déjà tendu entre les plateformes et les éditeurs sur la valeur des contenus. Début juin, la coalition SPUR (Standards for Publisher Usage Rights) a accueilli 30 nouveaux membres. Cette alliance veut mieux défendre les droits des éditeurs face aux grands groupes technologiques engagés dans la course à l’IA.

Arthur Gregg Sulzberger, patron du New York Times, a durci le ton au Congrès mondial des médias à Marseille. Il a déclaré : « Notre profession s’est montrée trop silencieuse, trop passive et trop fragmentée face aux abus commis par les entreprises qui mènent la révolution de l’IA ». Le lancement français des AI Overviews et du Mode IA va donc rouvrir un débat déjà brûlant sur l’équilibre entre l’innovation, le droit voisin et la survie économique de la presse.