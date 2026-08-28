Grâce à l’aperçu étendu de GTA 6, Netflix voit son audience bondir

La diffusion sur Netflix du l’aperçu étendu de Grand Theft Auto VI (GTA 6) a provoqué une hausse de l’audience de la plateforme aux États-Unis, selon des données de la société d’analyse Sensor Tower transmises à IGN. Cette comparaison porte sur l’audience du jour de la diffusion face à celle de la veille, à la même heure.

Netflix peut remercier GTA 6

Par rapport à la moyenne d’audience américaine enregistrée par Netflix sur les jeudis des 12 dernières semaines, l’utilisation de l’application mobile a progressé de près de 50 %. La fréquentation du site Web a, elle, grimpé de 125 %, de nombreux abonnés ayant choisi de suivre l’événement depuis leur ordinateur.

La diffusion s’est globalement déroulée sans encombre majeur, mais plusieurs utilisateurs dans différents pays ont signalé de brèves difficultés techniques au moment précis du lancement. Des messages d’erreur ont été rapportés sur les réseaux sociaux, y compris par des streamers connus. Le problème s’est toutefois résolu rapidement.

Abe Yousef, analyste chez Sensor Tower, commente cette performance : « Le recours à des événements marquants liés à des licences reconnues a permis d’élargir l’attrait de Netflix en tant que plateforme de divertissement globale. En s’associant au lancement d’un jeu console très attendu, Netflix transforme l’intérêt accru des consommateurs en réengagement d’anciens abonnés et en nouvelles inscriptions de non-abonnés ».

Plus de 450 millions de dollars de précommandes avant la diffusion

Sensor Tower a également communiqué des chiffres sur les précommandes de GTA 6, qui dépassaient déjà 4,5 millions d’exemplaires vendus avant même la diffusion de l’aperçu étendu, générant près de 450 millions de dollars de chiffre d’affaires. Ce montant devrait avoir sensiblement augmenté depuis. Plusieurs éléments se dégagent de ces données de précommande : plus des trois quarts des exemplaires vendus concernent la version sur PlayStation 5. Aussi, 90 % des précommandes portent sur l’édition ultime à 100 euros.

Ce dernier chiffre reste néanmoins susceptible d’évoluer, les acheteurs en précommande étant généralement des joueurs plus assidus que la moyenne des acheteurs au lancement du jeu.

Le résumé de l’aperçu étendu est à retrouver sur article dédié. À noter que l’exclusivité de Netflix était temporaire, il est maintenant possible de regarder la vidéo sur YouTube, et ce gratuitement.