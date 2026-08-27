Un piratage chez E.Leclerc expose les données des clients

Un nouveau piratage voit le jour en France, visant cette fois E.Leclerc. C’est LCommerce, la société responsable d’Allo E.Leclerc, qui a fait l’objet d’une cyberattaque en lien avec un prestataire logistique. Cela a permis au hacker de collecter les données de clients.

Encore un vol de données en France

Allo E.Leclerc, qui gère le service client d’E.Leclerc, a prévenu les clients dans un e-mail. « Dans le respect de notre engagement pour la sécurité et la confidentialité des données de nos clients, nous tenons à vous informer qu’un de nos prestataires logistiques externes a fait l’objet d’un incident de sécurité informatique au sein de ses systèmes informatiques », indique l’e-mail.

Le hacker a été en mesure de collecter les informations suivantes des clients :

noms

prénoms

adresses e-mail

numéros de téléphone

« En aucun cas vos informations bancaires, identifiants de connexion ou mots de passe n’ont été compromis », assure le message. L’e-mail précise que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été avertie du piratage, comme l’oblige la loi. « Nous vous présentons nos sincères excuses pour les désagréments liés à cet incident », conclut le courriel.

🚨🇫🇷 Allo E Leclerc a été touché par une fuite de données Le service de livraison du groupe E Leclerc indique que des données de clients ont été exposées via un prestataire logistique, dont les noms, prénoms, e-mails et numéros de téléphone. pic.twitter.com/OmpCkxBAde — Seb (@seblatombe) August 26, 2026

Déjà une cyberattaque en 2025

Il n’y a pas d’informations sur le nombre de clients E.Leclerc qui sont concernées par le piratage entraînant le vol de leurs données. LCommerce ne dit rien également sur la nature de la faille de sécurité qui a permis l’intrusion.

Il se trouve qu’E.Leclerc avait déjà fait l’objet d’un piratage l’an dernier. Il y avait eu des tentatives frauduleuses d’accès sur des comptes Primes énergie du groupe, avec là encore un vol de données personnelles des clients. Ces derniers avaient été invités à modifier leur mot de passe.

En ce qui concerne la cyberattaque du jour, les clients de l’enseigne doivent faire attention au phishing. Des personnes vont essayer de les piéger par téléphone, e-mail ou SMS. Il faut donc bien vérifier les appels et messages. Malheureusement, les piratages sont nombreux en France en ce moment, notamment avec celui qui a visé les impôts et le fisc.