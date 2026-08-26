PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2026

Sony présente les jeux offerts en septembre 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, soit un de plus qu’en août. Ils seront disponibles à compter du 1er septembre.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour septembre 2026

Le premier jeu offert est Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4). Avec ses mécaniques de tir de précision inégalées, ses séquences d’infiltration et ses affrontements tactiques à la troisième personne, Sniper Elite: Resistance entraîne la franchise au cœur d’une guerre secrète, loin de la ligne de front, dans les tréfonds de la France occupée. L’intégralité de la campagne peut être jouée en coopération et le mode Invasion de l’Axe revient en force. Infiltrez la campagne d’un autre joueur dans la peau d’un tireur d’élite de l’Axe et lancez-vous dans un jeu mortel du chat et de la souris.

En deuxième jeu, on retrouve MLB The Show 26 (PS5). Profitez d’un gameplay plus réaliste que jamais dans des modes de jeu inédits, enrichis et améliorés, grâce à des fonctionnalités repensées et à de nouveaux effets de stade. Décrochez une place au sein du très convoité MLB Draft Combine ou attirez l’attention de l’une des 11 nouvelles universités ajoutées au jeu tout au long de votre carrière, constituez l’équipe de vos rêves grâce au nouveau niveau de rareté Red Diamond et aux cartes de joueurs du World Baseball Classic mettant à l’honneur des talents d’élite, lancez-vous dans des campagnes de mini-saisons entièrement repensées et bien plus encore.

Le troisième jeu est Wobbly Life (PS5, PS4). Jouez en solo ou avec jusqu’à trois autres joueurs en coopération, en ligne ou en écran partagé local, et explorez un monde ouvert en mode sandbox où presque tout est interactif et regorge de mini-jeux, de jouets et de secrets. Lancez-vous dans des missions scénarisées, chacune proposant des récompenses uniques à travers des énigmes et des défis amusants.

Enfin, le quatrième titre est Chained Echoes (PS4). Un JRPG solo dans lequel un groupe de héros explore le vaste continent de Valandis pour mettre un terme à une guerre qui déchire ses trois royaumes. Au cours de leur périple, ils traverseront une multitude de paysages, des plateaux balayés par les vents aux archipels exotiques, en passant par les cités englouties et les donjons oubliés.