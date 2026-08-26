TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2026
Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2026

3 min.
26 Août. 2026 • 19:08
0

Sony présente les jeux offerts en septembre 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, soit un de plus qu’en août. Ils seront disponibles à compter du 1er septembre.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Essential pour septembre 2026

Le premier jeu offert est Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4). Avec ses mécaniques de tir de précision inégalées, ses séquences d’infiltration et ses affrontements tactiques à la troisième personne, Sniper Elite: Resistance entraîne la franchise au cœur d’une guerre secrète, loin de la ligne de front, dans les tréfonds de la France occupée. L’intégralité de la campagne peut être jouée en coopération et le mode Invasion de l’Axe revient en force. Infiltrez la campagne d’un autre joueur dans la peau d’un tireur d’élite de l’Axe et lancez-vous dans un jeu mortel du chat et de la souris.

En deuxième jeu, on retrouve MLB The Show 26 (PS5). Profitez d’un gameplay plus réaliste que jamais dans des modes de jeu inédits, enrichis et améliorés, grâce à des fonctionnalités repensées et à de nouveaux effets de stade. Décrochez une place au sein du très convoité MLB Draft Combine ou attirez l’attention de l’une des 11 nouvelles universités ajoutées au jeu tout au long de votre carrière, constituez l’équipe de vos rêves grâce au nouveau niveau de rareté Red Diamond et aux cartes de joueurs du World Baseball Classic mettant à l’honneur des talents d’élite, lancez-vous dans des campagnes de mini-saisons entièrement repensées et bien plus encore.

Le troisième jeu est Wobbly Life (PS5, PS4). Jouez en solo ou avec jusqu’à trois autres joueurs en coopération, en ligne ou en écran partagé local, et explorez un monde ouvert en mode sandbox où presque tout est interactif et regorge de mini-jeux, de jouets et de secrets. Lancez-vous dans des missions scénarisées, chacune proposant des récompenses uniques à travers des énigmes et des défis amusants.

Enfin, le quatrième titre est Chained Echoes (PS4). Un JRPG solo dans lequel un groupe de héros explore le vaste continent de Valandis pour mettre un terme à une guerre qui déchire ses trois royaumes. Au cours de leur périple, ils traverseront une multitude de paysages, des plateaux balayés par les vents aux archipels exotiques, en passant par les cités englouties et les donjons oubliés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PS5 Manette DualSense Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en mars 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en juin 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en août 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Addiction aux réseaux sociaux : Meta promet des changements et paie 17 milliards de dollars

26 Août. 2026 • 20:19
0 Internet

Meta accepte de verser 17 milliards de dollars à 29 États américains, dont la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey,...

Sedna 2

Sedna se rapproche du Soleil : ce monde glacé atteindra son périhélie en 2076

26 Août. 2026 • 17:50
0 Science

Aux confins du Système solaire, Sedna poursuit un voyage d’une lenteur vertigineuse. Découvert en 2003, cet objet transneptunien...

Xbox Series X Disque Vers Numerique

Xbox annonce son système pour convertir un jeu physique en numérique

26 Août. 2026 • 17:47
3 Jeux vidéo

Après les fuites, Microsoft officialise son nouveau système qui transforme un jeu Xbox physique en jeu numérique. Cela...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 août

26 Août. 2026 • 17:04
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ikea Xbox

IKEA et Xbox dévoilent YXSTABY, une collection de meubles gaming pour le salon

26 Août. 2026 • 16:26
0 Business

IKEA et Xbox s’associent pour lancer YXSTABY, une collection de neuf meubles et accessoires conçus pour intégrer le jeu vidéo...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article 12 12 12 : Apple TV dévoile un thriller de braquage avec Anthony Mackie et Jamie Dornan

12 12 12 : Apple TV dévoile un thriller de braquage avec Anthony Mackie et Jamie Dornan

26 Aug. 2026 • 19:33

image de l'article Le service client d’Apple remplace les humains par une IA au téléphone

Le service client d’Apple remplace les humains par une IA au téléphone

26 Aug. 2026 • 19:32

image de l'article Apple annonce sa keynote du 9 septembre pour les iPhone 18 Pro et Ultra pliable

Apple annonce sa keynote du 9 septembre pour les iPhone 18 Pro et Ultra pliable

26 Aug. 2026 • 18:14

image de l'article L’iPhone Ultra pliable n’intéresse pas 75 % des Américains

L’iPhone Ultra pliable n’intéresse pas 75 % des Américains

26 Aug. 2026 • 16:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site