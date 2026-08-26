IKEA et Xbox dévoilent YXSTABY, une collection de meubles gaming pour le salon

IKEA et Xbox s’associent pour lancer YXSTABY, une collection de neuf meubles et accessoires conçus pour intégrer le jeu vidéo dans le salon sans imposer l’esthétique traditionnelle des équipements gaming. Présentée à la Gamescom, la gamme célèbre également les 25 ans de Xbox avec des références assumées au design de la célèbre manette noire et verte.

La manette Xbox transformée en mobilier

Parmi les créations les plus originales figure un tabouret à 39,99 euros reprenant la silhouette d’un joystick, jusqu’à son motif en losanges. La croix directionnelle devient quant à elle un coussin vert en forme de X à 14,99 euros ainsi qu’un plateau décoratif en acier inoxydable vendu au même prix.

La collection comporte aussi des produits plus fonctionnels : un fauteuil à 99,95 euros avec rangement pour manette, un meuble TV mobile à 99,95 euros, un support pour ordinateur portable à 24,99 euros et un support d’écran à 29,99 euros. Une table d’appoint à 129 euros intègre pour sa part de quoi bien ranger les câbles et recharger des accessoires.

Xbox veut sortir du cadre de la console traditionnelle

Cette collaboration intervient alors que Microsoft multiplie les formats autour de son écosystème. La marque vient notamment d’accompagner ASUS pour la ROG Xbox Ally X20 et prépare également des manettes Wi-Fi dédiées au cloud gaming.

YXSTABY suit la même logique d’ouverture : malgré le branding Xbox, la majorité des meubles peuvent accueillir un PC ou une console concurrente. IKEA mise ainsi davantage sur la polyvalence, avec une gamme de mobilier suffisamment discrète pour pouvoir rester dans le salon une fois la partie terminée. La date précise de commercialisation reste encore à préciser.