Xbox Cloud Gaming : Microsoft prépare des manettes Wi-Fi pour jouer sans console

Malgré l’arrêt brutal de sa campagne « All is an Xbox », Microsoft semble toujours plancher sur les moyens de jouer sans consoles Xbox. Des documents de certification publiés au Brésil par l’Anatel ont en effet révélé deux nouvelles manettes, soit un modèle compact pensé pour le cloud gaming et une future Xbox Elite Series 3. Le point commun de ces deux accessoires est une connexion Wi-Fi capable de dialoguer directement avec les serveurs Xbox Cloud Gaming.

Une manette qui se connecte au cloud

Le modèle le plus original adopte un format plus compact que la manette Xbox classique, avec sticks asymétriques, croix directionnelle circulaire, gâchettes, port USB-C et batterie rechargeable de 500 mAh. Cette manette serait proposér en noir et en blanc, avec le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6.

L’intérêt du Wi-Fi est évident : aujourd’hui, une manette se connecte souvent en Bluetooth à un smartphone, un téléviseur ou un boîtier, qui dialogue ensuite avec les serveurs, mais en se connectant directement au cloud, la manette pourrait supprimer une étape et réduire la latence, un point crucial pour le jeu en streaming.

Une Elite Series 3 également tournée vers le cloud

Deux molettes et une batterie amovible

La seconde manette en « fuite » serait la Xbox Elite Series 3. Cette dernière reprendrait les bases du modèle haut de gamme actuel : sticks interchangeables, croix modifiable, palettes arrière et gâchettes réglables. Les documents montrent aussi deux nouvelles molettes près de la prise jack 3,5 mm, possiblement destinées à des réglages fins dans des jeux comme Microsoft Flight Simulator.

Un bouton de connexion permettrait de basculer entre un mode local et un mode cloud. La batterie deviendrait amovible, avec une capacité de 1 528 mAh, contre 2 050 mAh pour l’Elite Series 2.

Asha Sharma (CEO de Xbox ) a beau remettre les consoles Xbox Series au centre du jeu, les efforts vers le cloud gaming, et s’il le faut sans consoles Xbox, semble toujours au cœur de la stratégie de Xbox