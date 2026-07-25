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Donald Trump menace l’Europe après son amende record visant Google

2 min.
25 Juil. 2026 • 8:00
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Cette semaine, l’Union européenne a infligé à Google une amende de 890 millions d’euros pour abus de position dominante, la plus élevée prononcée au titre du DMA. Donald Trump annonce une enquête immédiate et menace l’Europe de droits de douane punitifs.

Donald Trump

Trump menace l’Europe et vise les règles numériques

890 millions d’euros : l’UE a visé Google pour abus de position dominante et présente sa décision comme la garantie d’un « terrain de jeu équitable », selon la commissaire Henna Virkkunen. Cette sanction intervient après les pénalités de 500 millions d’euros contre Apple et de 798 millions d’euros en 2024 puis de 200 millions d’euros en 2025 contre Meta, alimentant le grief américain contre la régulation européenne des plateformes.

« L’Europe va payer un lourd prix », déclare Donald Trump dans un message sur Truth Social. Il accuse l’Union européenne de « VOLER les entreprises américaines » et de traiter les États-Unis comme une « TIRELIRE ». La Maison Blanche prévoit de lancer sans délai une enquête au titre de l’article 301, procédure pouvant ouvrir la voie à des droits de douane massifs contre l’Union européenne.

Le message de Donald Trump indique notamment :

L’Union européenne remet ça et, comme d’habitude, elle s’en prend directement aux GRANDES entreprises américaines !

Nous venons d’apprendre que Google, un groupe véritablement à la pointe de la technologie et extraordinaire, s’est vu infliger une nouvelle amende d’un milliard de dollars, sans aucune explication. Cela porte le total des amendes infligées à Google à plus de 18 milliards de dollars ! Cette pratique illégale et hautement discriminatoire a été mise en place au plus haut niveau dès la première année de l’administration de Sleepy Joe Biden, mais elle ne se poursuivra pas sous l’administration Trump. Les États-Unis d’Amérique ne sont pas une « TIRELIRE » pour l’Europe et nous ne permettrons pas qu’ils le deviennent !

La pression s’intensifie aussi au Congrès américain : 25 parlementaires républicains ont réclamé cette semaine des représailles face aux sanctions européennes contre les groupes technologiques américains. Jamieson Greer, représentant américain au commerce, avertit qu’une telle escalade crée un « risque pour la stabilité transatlantique ».

L’accord de Turnberry conclu en 2025 fixe un plafond de 15 % pour les droits de douane entre l’Union européenne et les États-Unis, dans un nouveau régime couvrant 60 économies taxées. Les menaces de Donald Trump placent cet arrangement fragile sous tension, alors qu’il devait encadrer durablement les frictions commerciales entre les deux rives de l’Atlantique.

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