Nexperia : une nouvelle pénurie de semi-conducteurs menace l’industrie automobile

24 Oct. 2025 • 18:10
L’industrie allemande est en alerte. Après la crise des semi-conducteurs de 2021, un nouvel épisode de tensions se profile autour de Nexperia, un fabricant néerlandais détenu par des capitaux chinois. Son activité, cruciale pour l’automobile et les machines-outils, est désormais paralysée par un différend entre la Chine, les Pays-Bas et l’Allemagne. Selon Thilo Brückner, représentant de la fédération allemande VDMA, « notre industrie commence à ressentir la tension ». Les machines agricoles, les groupes électrogènes ou encore les équipements de chantier pourraient bientôt manquer de composants essentiels.

Berlin cherche une issue face au blocage de Pékin

Pour bien placer le contexte, rappelons qu’après la prise de contrôle de Nexperia par les Pays-Bas (La Haye a invoqué une ancienne loi de la Guerre froide pour reprendre le contrôle de la société), Pékin a pris la décision aussi brutale que radicale de bloquer l’exportation des puces de Nexperia (fabriquées en Chine) vers l’Europe. Devant l’ampleur de la crise, le ministère allemand de l’Économie a réuni cette semaine les principaux acteurs du secteur pour évaluer les risques. D’après plusieurs sources proches du dossier, la Chancellerie suit personnellement la situation, tandis que Berlin tente d’endosser un rôle de médiateur entre les gouvernements impliqués.

Nexperia

Volkswagen et l’automobile en première ligne

Volkswagen, l’un des plus gros clients de Nexperia, redoute déjà des « arrêts de production à court terme ». Et si l’on en croit la Deutsche Bank, la production automobile allemande pourrait chuter de 10 à 30 % si la crise perdure. Infineon, principal producteur local, assure travailler avec ses partenaires pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement, mais le remplacement des composants Nexperia pourrait prendre plusieurs mois, soit une éternité à l’échelle industrielle.
Au-delà de cette grave crise, la situation rappelle à l’Europe l’urgence de renforcer son autonomie stratégique dans les semi-conducteurs. En d’autres termes, il est temps que l’UE relocalise la production des composants technologiques dont a besoin son industrie.

SOURCEAutoplus

Nvidia Logo Hors-Sujet

Rififi sur les semi-conducteurs: la Chine accuse Nvidia de violation antitrust

