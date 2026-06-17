Lego dévoile son premier set de flipper… totalement fonctionnel !

Lego poursuit son exploration de la culture arcade avec un set inédit, l’Icons Arcade Pinball Machine. Cette nouvelle boîte de 2 273 pièces est assez singulière puisqu’il s’agit du premier flipper Lego officiellement jouable. La marque danoise ne propose donc pas seulement ici un objet d’exposition, mais bien une véritable petite machine interactive à assembler brique par brique.
Le set adopte un thème spatial, dans l’esprit des grandes heures rétro de Lego Space. Le flipper intègre un lanceur à ressort pour propulser la bille, des batteurs fonctionnels, des bumpers rotatifs et même un pont en rampe. L’objectif consiste à toucher une cible en forme d’astéroïde pour réunir un astronaute et un bébé astronaute, deux minifigurines évidemment incluses dans la boîte.
Comme pour ses sets les plus techniques, Lego accompagne le montage via l’application Lego Builder (qui propose des instructions en 3D), un renfort utile pour un set qui devrait demander patience et précision.
Le flipper sera proposé en accès anticipé aux membres Lego Insiders dès le 1er juillet, avant une commercialisation plus large trois jours plus tard. Son prix est annoncé à 230 dollars, ce qui le place dans la catégorie des modèles premium destinés principalement aux adultes et aux collectionneurs.
A noter que le set ne semble pas intégrer de brique connectée ni de système électronique avancé. Ce dernier mise plutôt sur une mécanique purement Lego, comme d’autres créations interactives de la gamme Icons, notamment la borne Pac-Man.
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