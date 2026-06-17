TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Lego dévoile son premier set de flipper… totalement fonctionnel !
Culture Geek

Lego dévoile son premier set de flipper… totalement fonctionnel !

2 min.
17 Juin. 2026 • 17:21
0

Lego poursuit son exploration de la culture arcade avec un set inédit, l’Icons Arcade Pinball Machine. Cette nouvelle boîte de 2 273 pièces est assez singulière puisqu’il s’agit du premier flipper Lego officiellement jouable. La marque danoise ne propose donc pas seulement ici un objet d’exposition, mais bien une véritable petite machine interactive à assembler brique par brique.

Lego Flipper

Un flipper Lego inspiré de l’espace

Le set adopte un thème spatial, dans l’esprit des grandes heures rétro de Lego Space. Le flipper intègre un lanceur à ressort pour propulser la bille, des batteurs fonctionnels, des bumpers rotatifs et même un pont en rampe. L’objectif consiste à toucher une cible en forme d’astéroïde pour réunir un astronaute et un bébé astronaute, deux minifigurines évidemment incluses dans la boîte.

Lego Flipper

Comme pour ses sets les plus techniques, Lego accompagne le montage via l’application Lego Builder (qui propose des instructions en 3D), un renfort utile pour un set qui devrait demander patience et précision.

Un objet de jeu, mais surtout de collection

Le flipper sera proposé en accès anticipé aux membres Lego Insiders dès le 1er juillet, avant une commercialisation plus large trois jours plus tard. Son prix est annoncé à 230 dollars, ce qui le place dans la catégorie des modèles premium destinés principalement aux adultes et aux collectionneurs.

A noter que le set ne semble pas intégrer de brique connectée ni de système électronique avancé. Ce dernier mise plutôt sur une mécanique purement Lego, comme d’autres créations interactives de la gamme Icons, notamment la borne Pac-Man.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Reseaux Sociaux Icones Logos

Les réseaux sociaux sont désormais plus utilisés que les médias traditionnels pour s’informer

17 Juin. 2026 • 20:37
0 Internet

Pour la première fois dans le monde, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo s’imposent comme la première source...

GTA 5 Franklin vs Trevor vs Michael

GTA 5 : la mise à niveau PS5, Xbox Series X/S et PC devient gratuite

17 Juin. 2026 • 20:21
0 Jeux vidéo

Bonne nouvelle pour les joueurs de Grand Theft Auto V (GTA 5) sur PlayStation Xbox One : Rockstar Games annonce qu’ils pourront avoir gratuitement...

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

L’Illinois veut interdire les lunettes connectées au volant, une première aux États-Unis

17 Juin. 2026 • 19:14
0 Matériel

Les lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle pourraient bientôt être bannies des routes de...

SFR Logo

Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM et une transition « extrêmement fluide », selon Bouygues

17 Juin. 2026 • 18:44
0 Business

Avec le rachat de SFR, les clients de l’opérateur au logo rouge vont basculer chez Orange, Bouygues Telecom et Free. Mais comment va se...

Disney Plus Logo Marvel

Disney+ retire une nouvelle fois le Dolby Vision et la 3D

17 Juin. 2026 • 17:04
0 Internet

Les abonnés européens de Disney+ ont, une nouvelle fois, perdu l’accès au Dolby Vision et aux films 3D. Le service de streaming...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp teste les messages texte à lecture unique sur iPhone et Android

WhatsApp teste les messages texte à lecture unique sur iPhone et Android

17 Jun. 2026 • 20:08

image de l'article Insolite : un joueur NFL accusé d’avoir brisé un iPhone 17… avec les dents

Insolite : un joueur NFL accusé d’avoir brisé un iPhone 17… avec les dents

17 Jun. 2026 • 19:43

image de l'article Apple est accusé de plomber de 30 % les performances des navigateurs sur iPhone avec WebKit

Apple est accusé de plomber de 30 % les performances des navigateurs sur iPhone avec WebKit

17 Jun. 2026 • 19:06

image de l'article Android 17 facilite le transfert de données depuis un iPhone

Android 17 facilite le transfert de données depuis un iPhone

17 Jun. 2026 • 18:13

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site