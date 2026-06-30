Xbox envisage de fermer le studio français Arkane et d’annuler le jeu Blade

Microsoft doit lancer à partir du 6 juillet une restructuration majeure de sa division Xbox, avec au moins cinq studios menacés de fermeture ou de cession. L’opération pourrait supprimer plus de 1 000 postes, voire dépasser 1 500 emplois touchés si les fermetures envisagées se concrétisent. Dans le lot, il y a le studio français Arkane Studios et son jeu Marvel’s Blade, selon The Verge.

Arkane et quatre autres studios sont sur la sellette

La vague de coupes s’inscrit dans un « reset » voulu par Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox. Le mois dernier, la dirigeante a assumé la nécessité de « faire des choix difficiles ». Elle a aussi fixé une ambition plus large pour l’activité, en déclarant que « le mandat n’est pas d’atteindre des marges de 30 % (…) il est de devenir la première entreprise du jeu vidéo et du divertissement, et c’est ce que nous allons faire ».

Microsoft étudie actuellement la fermeture ou la vente d’au moins cinq studios : Arkane, Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory et Undead Labs. Arkane, un studio français, fait partie des cas les plus sensibles. Le studio développe Marvel’s Blade, un projet qui a dérapé sur le calendrier et le budget.

Marvel’s Blade, d’abord envisagé pour la fin 2026, aurait été repoussé en interne à la fin 2027. Ce glissement, ajouté au dépassement de budget, aurait conduit Microsoft à envisager son annulation. En parallèle, une vente d’Arkane serait aussi à l’étude, même si ce type d’opération pourrait prendre plusieurs mois.

Compulsion Games se trouve lui aussi dans une zone critique. Le studio, connu pour South of Midnight, est déjà convaincu d’une fermeture imminente. Ninja Theory et Undead Labs font également partie des structures pour lesquelles Microsoft chercherait soit un repreneur, soit une issue plus radicale.

Un tournant brutal pour la stratégie de Xbox

L’ampleur sociale de l’opération dépasserait le seul périmètre des studios. Les rumeurs évoquent déjà au moins 1000 suppressions d’emplois dans la plupart des secteurs de Xbox. Si les cinq studios cités ferment réellement, environ 500 salariés supplémentaires seront concernés.

Cette séquence marque un virage brutal après des années d’expansion dans le jeu vidéo, avec les rachats de Bethesda puis d’Activision Blizzard. Microsoft cherche désormais à resserrer fortement le périmètre de Xbox pour redresser une activité jugée en mauvaise santé.