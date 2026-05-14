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Codex devient disponible dans l’application ChatGPT sur iOS et Android

2 min.
14 Mai. 2026 • 22:39
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OpenAI étend Codex au smartphone en l’intégrant directement dans l’application ChatGPT sur iOS et Android. L’idée est de permettre à l’utilisateur de suivre, valider et relancer des tâches pendant que Codex continue de travailler sur un ordinateur ou dans un environnement à distance.

ChatGPT Codex Application

Codex débarque sur mobile dans ChatGPT

Jusqu’ici, Codex existait comme application autonome sur Mac et PC. Désormais, le téléphone devient un point de contrôle mobile pour garder la main sur des tâches longues sans rester devant sa machine principale.

OpenAI cible clairement un usage de supervision. Depuis l’iPhone ou le smartphone Android, il devient possible d’approuver des actions lancées par Codex ou d’initier de nouveaux prompts quand on est loin de son ordinateur. L’application doit aussi permettre de répondre à une question, de vérifier ce que l’agent a trouvé, de corriger sa direction ou de valider l’étape suivante.

Cette logique accompagne une évolution plus large de l’usage des agents IA. Quand le travail s’étale dans le temps, l’enjeu n’est plus seulement de lancer une commande mais de pouvoir intervenir rapidement au bon moment pour éviter que le flux de travail ne se bloque.

OpenAI présente cette déclinaison comme une expérience mobile complète de Codex. Lorsqu’un utilisateur connecte l’application à une machine sur laquelle Codex tourne, ChatGPT recharge l’état en direct de cet environnement pour reprendre le travail sans rupture.

Le périmètre couvert est large. Cela peut concerner un ordinateur portable, un Mac mini dédié ou un environnement distant administré. Le suivi porte sur les fils actifs, les validations, les plugins et le contexte du projet en cours.

Le déploiement commence aujourd’hui sur iPhone et Android. OpenAI précise toutefois que la prise en charge du contrôle à distance de Codex sur Windows arrivera plus tard.

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