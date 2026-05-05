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GPT-5.5 Instant devient le nouveau modèle par défaut de ChatGPT

3 min.
5 Mai. 2026 • 19:22
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GPT-5.5 Instant prend dès aujourd’hui la place de GPT-5.3 Instant comme modèle par défaut de ChatGPT pour tous les utilisateurs. OpenAI présente cette transition comme une mise à jour de fiabilité avant tout, avec moins d’hallucinations et d’erreurs dans les sujets sensibles, et des réponses censées rester rapides, courtes et plus nettes.

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Le changement ne porte pas seulement sur la précision brute. OpenAI dit aussi que le modèle gère mieux les tâches ordinaires comme l’analyse d’images ou le moment où il faut aller chercher une réponse sur le Web, tout en évitant un ton trop chargé ou des effets inutiles.

Moins d’hallucinations avec GPT-5.5 Instant

L’entreprise d’intelligence artificielle affirme que GPT-5.5 Instant produit 52,5 % d’affirmations hallucinées en moins que GPT-5.3 Instant sur des requêtes à fort enjeu liées notamment au droit, à la médecine et à la finance. Elle ajoute une baisse de 37,3 % des affirmations inexactes sur des conversations particulièrement difficiles déjà signalées pour erreurs factuelles.

OpenAI appuie aussi ce repositionnement avec des scores plus élevés sur certains tests. GPT-5.5 Instant passe ainsi de 65,4 à 81,2 sur AIME 2025 (mathématiques) et de 69,2 à 76,0 sur MMMU-Pro (benchmark pour le raisonnement multimodal), ce qui lui permet de présenter l’amélioration comme autre chose qu’un simple ajustement de style.

L’autre nouveauté concerne la manière dont ChatGPT peut aller récupérer du contexte. GPT-5.5 Instant peut utiliser son outil de recherche pour revenir à d’anciennes conversations, à des fichiers et à Gmail afin de produire des réponses plus personnalisées. Cette fonction est d’abord proposée aux abonnés ChatGPT Plus et Pro sur le web, avant d’arriver sur mobile. OpenAI prévoit ensuite une extension aux utilisateurs gratuits, Go Business et Entreprise dans les prochaines semaines.

Le groupe ajoute aussi plus de transparence sur la mémoire. ChatGPT affichera désormais les sources utilisées dans la mémoire pour générer une réponse avec la possibilité de supprimer des éléments obsolètes ou de les corriger, sans que ces sources deviennent visibles lorsqu’une conversation est partagée.

Pour les développeurs, GPT-5.5 sera disponible via l’API sous le nom « chat-latest ». GPT-5.3 Instant restera disponible pendant trois mois avant son retrait, une transition qui laisse un peu de temps aux utilisateurs attachés à l’ancien modèle.

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