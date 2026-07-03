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Star Wars: Visions — Le Neuvième Jedi : premier trailer pour la mini-série animée de Lucasfilm

2 min.
3 Juil. 2026 • 18:30
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Lucasfilm ouvre un nouveau chapitre pour Star Wars: Visions. Après avoir exploré des récits courts confiés à plusieurs studios d’animation, la franchise s’apprête à faire évoluer l’un de ses univers les plus appréciés avec Star Wars: Visions Présente — Le Neuvième Jedi, une mini-série pensée comme la première « longue » aventure issue de l’anthologie.

Le retour de Lah Kara et du mystérieux Margrave Juro

La série reprendra peu après les événements des courts métrages The Ninth Jedi et The Ninth Jedi: Child of Hope. Lah Kara poursuivra son apprentissage de la Force aux côtés du Margrave Juro, tandis qu’un petit groupe de Jedi en formation se lancera dans une quête destinée à sauver son père.

Lucasfilm présente cette nouvelle production comme le premier projet du label Star Wars: Visions Presents, conçu pour développer certains récits de l’anthologie sur plusieurs épisodes. Le format permettra donc d’approfondir les personnages, les enjeux politiques et la mythologie particulière imaginée autour des sabres laser, des Jedi et de la transmission de la Force.

Huit épisodes pour développer l’un des univers les plus populaires de Visions

The Ninth Jedi avait marqué les spectateurs lors de la première saison de Star Wars: Visions, grâce à son esthétique anime et à son regard original sur l’héritage des Jedi. La nouvelle série comptera huit épisodes d’environ trente minutes, pour une diffusion annoncée à partir du 5 août.

Kenji Kamiyama participe au projet comme réalisateur superviseur, accompagné de Shunsuke Tada à la réalisation et de Hitoshi Ito à la production. Production I.G., un studio déjà associé à plusieurs grands projets d’animation japonais, est chargé de donner une continuité visuelle à cet univers.

Une nouvelle voie pour Star Wars hors des films et séries live action

Avec cette extension, Lucasfilm confirme que Visions ne se limite plus à une collection d' »expériences » distinctes les unes des autres. Le Neuvième Jedi pourrait devenir un laboratoire pour des récits Star Wars plus audacieux, capables de s’affranchir de la chronologie principale tout en explorant les éléments les plus mythiques de la saga.

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