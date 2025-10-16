Battlefield 6 établit un nouveau record de ventes pour son lancement

Electronic Arts et Battlefield Studios célèbrent le lancement de Battlefield 6, qui pulvérise les records de la franchise avec plus de 7 millions de copies vendues en trois jours. Ce succès marque la première étape d’une stratégie de contenu à long terme, avec une première saison déjà annoncée pour la fin du mois.
Le jeu a enregistré le lancement de l’histoire de la franchise Battlefield, confirmant la dynamique d’une bêta ouverte qui avait déjà battu des records en août. Durant le week-end de lancement, la communauté a fait preuve d’un engagement important : plus de 172 millions de parties ont été jouées en ligne et Battlefield 6 a accumulé plus de 15 millions d’heures de visionnage sur les plateformes telles que YouTube et Twitch. Le titre a également atteint le plus grand nombre de joueurs connectés simultanément jamais enregistré pour un opus de la série.
Ce succès s’explique par un contenu riche dès le lancement, incluant une campagne solo, de nouveaux modes multijoueur et le retour attendu du mode Portal, dont les outils de création ont déjà permis aux joueurs de montrer leur créativité. Les développeurs insistent sur l’importance du retour des joueurs dans le processus de création. « Battlefield 6 a été conçu avec nos fans », a déclaré Byron Beede, directeur général de la franchise Battlefield. « Ensemble, nous avions un objectif unique : créer le meilleur Battlefield de tous les temps ».
Ce lancement n’est que le début d’un univers Battlefield connecté. La première saison de contenu, intitulée Rogue Ops, arrivera le 28 octobre. Elle proposera une nouvelle carte (Blackwell Fields), conçue pour la guerre à grande échelle, ainsi qu’un nouveau mode de jeu intense en 4v4. Deux autres phases de contenu pour cette première saison sont prévues plus tard dans l’année, confirmant la volonté du studio de proposer des mises à jour régulières. « Nous avons encore beaucoup de choses à proposer dans les semaines à venir », a ajouté Vince Zampella, vice-président exécutif.
