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Comic-Con : Ryan Gosling devient Ghost Rider dans un nouveau film Marvel

3 min.
27 Juil. 2026 • 11:15
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Marvel Studios a officialisé l’arrivée de Ryan Gosling dans le MCU. Présenté sur la scène du Hall H au Comic-Con de San Diego, l’acteur incarnera Ghost Rider dans un film réalisé par Shawn Levy. La sortie est annoncée pour 2028, sans date précise pour le moment.

Un Ghost Rider encore entouré de mystère

Marvel n’a pas indiqué quelle incarnation du motard surnaturel sera portée à l’écran. Johnny Blaze reste la version la plus connue du grand public grâce aux deux films avec Nicolas Cage, sortis en 2007 et 2012. Robbie Reyes avait ensuite été interprété par Gabriel Luna dans la série Agents of S.H.I.E.L.D.

Ryan Gosling Comic Con

Ryan Gosling a confirmé que cette arrivée correspondait à un souhait ancien. « Comme vous le savez, c’est un personnage que je voulais jouer depuis longtemps », a-t-il déclaré devant le public. Kevin Feige s’était déjà montré favorable à son intégration dans l’univers cinématographique Marvel. Ghost Rider devrait aussi renforcer la branche surnaturelle du MCU, jusque-là explorée par Doctor Strange, Werewolf by Night et Agatha All Along.

Shawn Levy retrouve Ryan Gosling après Star Wars

Le projet réunira une nouvelle fois Gosling et Shawn Levy, déjà associés sur Star Wars: Starfighter, attendu au cinéma en 2027. Le réalisateur connaît également les codes du MCU après avoir signé Deadpool & Wolverine. Au vu des avis critiques extrêmement durs à l’encontre de ce dernier film (malgré le succès au Box-office), il n’y a plus qu’à espérer que Shawn Levy retrouve son meilleur niveau pour ce nouveau Ghost Rider.

Ghost Rider 1

L’annonce du film relance en outre une franchise dont le retour avait plusieurs fois été envisagé. Une série Ghost Rider avec Gabriel Luna avait notamment été préparée pour Hulu avant d’être abandonnée.

Aucun détail sur l’intrigue, les adversaires ou la distribution secondaire n’a encore été révélé.

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