Deadpool 3 dévoile sa bande-annonce et son titre incluant Wolverine

Marvel a profité du Super Bowl pour diffuser la première bande-annonce du film Deadpool 3. C’est l’occasion de retrouver Wade Wilson et Wolverine. D’ailleurs, le titre officiel du film est dévoilé : Deadpool & Wolverine.

Première bande-annonce pour Deadpool & Wolverine

La bande-annonce montre le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), les gestionnaires du multivers vus pour la dernière fois dans la série Loki, kidnapper Deadpool alors qu’il fête son anniversaire et l’emmener dans le MCU. Se faisant appeler le « Jésus de Marvel », Deadpool promet d’apporter ses blagues pour adultes et de briser le quatrième mur dans le MCU. Le visage de Wolverine n’est pas montré, mais on peut l’apercevoir de dos, et Deadpool l’affronte à la fin de la bande-annonce – mais seule son ombre est montrée.

Il est donc intéressant de voir que Wolverine n’est pas réellement montré, alors que son nom est dans le titre et que le marketing a jusqu’à présent beaucoup misé sur lui. On peut bien se douter qu’il sera nettement plus mis en avant lors de la prochaine bande-annonce.

Le film Deadpool & Wolverine sortira le 24 juillet prochain au cinéma. Il sera intéressant de voir si le succès sera au rendez-vous au box-office. Les derniers films de Marvel ont connu des difficultés (à l’exception de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 qui s’en est plutôt bien sorti). Le plus problématique a été The Marvels qui a réalisé le pire box-office des films du MCU avec 206,1 millions de dollars, alors que le premier film avait dépassé le milliard de dollars.