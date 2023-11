Box-office : The Marvels réalise le pire démarrage pour un film du MCU

C’était malheureusement prévisible : avec sa réalisation globalement médiocre, son scénario totalement incohérent et « WTF », son trio d’actrices aussi charismatiques qu’une lampe à huile, ses effets spéciaux moyens (mieux que les précédents Marvel toutefois) et une absence totale d’ambitions, The Marvels a reçu sans aucun doute la claque qu’il mérite. Avec 47 millions de dollars aux Etats-Unis et à peine 41 millions de dollars de plus à l’international, The Marvels réalise ainsi le pire démarrage pour un film du MCU. Aucun des 32 autres films du Marvel Cinematic Universe n’a fait un score à ce point minable. The Marvels ayant coûté près de 250 millions de budget (hors marketing), le film devrait terminer sa carrière cinématographique dans le rouge.

« Que vois-je ? » « Un futur échec massif au box-office »

L’entêtement de Disney à privilégier un positionnement (soit disant) inclusif devenu surtout quasi caricatural (ici un casting 100% féminin et souvent avec des actrices sans aucun relief et/ou inconnues au bataillon), l’absence total de réels enjeux dramatiques (qui découle en partie aussi de ce positionnement), la caractérisation insipide des personnages (Captain Marvel passe de « trop puissante » à « pas assez badass »), des séquences ultra « cringes » (comme cette planète façon « Schmigadoon ») ainsi qu’une absence totale de la moindre cohérence qui pourrait rattacher cette bouillabaisse au MCU « canon » font que tout autre destin que cet échec aurait été en fait la seule véritable anomalie. Même Ant-Man 3 (seulement 200 millions de dollars aux US) ressemble à un demi-succès face au ratage cosmique de ce The Marvels qui encombrera bientôt les étals de Disney+. Sans une prise de conscience salutaire sur ce qui fait vraiment le succès d’un blockbuster , la descente aux enfers de Disney risque d’être vraiment longue.