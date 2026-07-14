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Marvel prépare un film Nova avec Michael Waldron, le scénariste de Loki et Avengers: Doomsday

3 min.
14 Juil. 2026 • 12:50
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Le versant cosmique du MCU pourrait bientôt prendre une nouvelle ampleur. Selon le site spécialisé Deadline, Marvel Studios a démarré le développement d’un film consacré à Nova, l’un des super-héros les plus attendus par les fans depuis l’introduction du Nova Corps dans Les Gardiens de la Galaxie. Le projet serait encore à un stade précoce, mais l’on sait déjà que Michael Waldron aurait été choisi pour écrire le scénario, avec la possibilité de le réaliser si le long-métrage avance. A noter que les premières rumeurs d’un métrage Nova datent de 2018, même si cette fois semble être la bonne…

Richard Rider enfin prêt à rejoindre le MCU ?

Nova est apparu dans les comics Marvel dans les années 1970. Simple adolescent choisi pour hériter du pouvoir du Nova Corps après la destruction de ses rangs, Richard Rider devient progressivement un protecteur intergalactique capable d’affronter des menaces cosmiques bien au-delà de la Terre.

Nova

Le personnage fait partie de ceux que le public réclame depuis longtemps dans l’univers cinématographique Marvel. Un projet Nova circulait déjà depuis 2022 sans que l’on sache clairement si ce dernier prendrait la forme d’un film ou d’une série. La nouvelle version semble donc désormais pensée pour le cinéma.

Michael Waldron, un profil de choix pour Marvel

Le choix de Michael Waldron n’est pas anodin. Le scénariste a travaillé sur Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et participe aussi à Avengers: Doomsday. Le réalisateur connaît donc les grands équilibres du MCU, notamment les enjeux multiversels et les transitions prévues après les prochains films Avengers.

Un indice sur l’après Secret Wars

A ce stade, Marvel n’a évidemment pas encore officialisé le film ni donné de calendrier de sortie, mais le développement de Nova suggère que le studio prépare déjà l’après Secret Wars. Entre les X-Men, les Quatre Fantastiques et de nouveaux héros cosmiques, le MCU pourrait chercher un nouveau souffle loin des seuls Avengers. Enfin un vrai souffle d’air frais dans le MCU ? Il est plus que temps…

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