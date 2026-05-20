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Google dévoile Wear OS 7 : les nouveautés pour les montres connectées

3 min.
20 Mai. 2026 • 9:09
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Google lancera Wear OS 7 plus tard cette année sur les montres connectées compatibles, avec comme promesse de réduire la consommation d’énergie de 10 % par rapport à Wear OS 6 tout en rendant l’interface plus simple à parcourir. Certaines montres auront aussi accès à Gemini Intelligence, ce qui doit ouvrir la voie à des fonctions IA plus personnalisées.

Wear OS 7

Les nouveautés de Wear OS 7

L’évolution la plus visible concerne la manière dont les informations remontent à l’écran. Les activités en direct apparaîtront directement sur le cadran via une petite icône, puis la page de notifications affichera des données dynamiques selon l’application utilisée. Une application de livraison pourra par exemple montrer un compte à rebours, avec davantage de détails dans une vue étendue.

Google revoit aussi les tuiles. Wear OS 7 va remplacer ces écrans en plein format par des widgets en blocs 2×1 ou 2×2 dans un style plus proche de celui d’Android 16. L’idée est de rendre les infos plus denses et plus lisibles d’un coup d’œil, sans basculer systématiquement d’un plein écran à l’autre.

Google prépare cette intégration avec l’API AppFunctions qui doit permettre aux développeurs de relier plus facilement leurs applications à Gemini. Les commandes vocales devraient ainsi mieux fonctionner avec des services tiers, y compris pour des automatisations plus concrètes comme passer une commande.

Cette partie reste encore peu détaillée, mais la direction est claire. Wear OS 7 ne veut pas seulement afficher plus proprement les informations : il veut aussi rendre la montre plus utile pour déclencher et enchaîner des actions dans les applications.

Le sport et les médias gagnent une base commune

Google ajoute aussi une expérience standardisée pour le suivi sportif. Les applications d’exercice physique pourront adopter le suivi conçu par Google au lieu de bâtir leur propre interface, avec au minimum la fréquence cardiaque, les contrôles médias et d’autres fonctions qui n’ont pas encore été précisées.

Le lecteur média universel évolue lui aussi. Wear OS 7 permettra de choisir si les contrôles doivent se lancer automatiquement quand un contenu commence à jouer et un nouveau sélecteur de sortie audio affichera les options Google Cast ainsi que les appareils Bluetooth.

La mise à jour comprend enfin de nouveaux outils pour les développeurs, avec l’objectif de faciliter la navigation et la création de cadrans. Wear OS 7 arrivera plus tard cette année sur plusieurs montres connectées.

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