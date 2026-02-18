Lunettes connectées : Meta dépasse les 7 millions d’unités vendues en 2025

Le marché des « lunettes intelligentes » franchit un nouveau palier. A l’occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025, EssilorLuxottica a annoncé avoir écoulé plus de sept millions de lunettes connectées sur l’année ! Un volume qui représente plus qu’un triplement des ventes par rapport aux chiffres précédemment communiqués.

Le groupe franco-italien collabore avec Meta depuis 2021, année du lancement des premières Ray-Ban Stories. En février 2025, l’entreprise indiquait avoir vendu deux millions d’unités de la génération initiale des Ray-Ban Meta depuis leur commercialisation fin 2023. La dynamique s’est donc nettement accélérée au fil de l’année.

Une gamme élargie et plus ambitieuse

2025 a marqué un tournant stratégique. Outre la mise à jour des Ray-Ban Meta, le partenariat a donné naissance aux Oakley Meta HSTN et Oakley Meta Vanguard. Surtout, Meta a lancé des Ray-Ban Meta Display facturées à 800 dollars, premières lunettes de la marque à intégrer un affichage tête haute.

Cette montée en gamme traduit l’ambition de Meta de transformer les lunettes connectées en véritable interface du quotidien, mêlant capture vidéo, assistants vocaux dopés à l’IA et notifications contextuelles.

Vers une nouvelle ère des lunettes AR

EssilorLuxottica souligne que 2025 a également accéléré son évolution “d’entreprise optique vers un leader medtech et big data”, portée par ses lunettes auditives Nuance Audio et ses plateformes de santé intégrant l’intelligence artificielle.

Si Meta et son partenaire dominent actuellement le segment, la course aux lunettes XR ne fait que commencer. Plusieurs acteurs technologiques voient dans ces produits une étape vers des lunettes de réalité augmentée portables toute la journée. Google, Samsung et Apple sont régulièrement cités parmi les prétendants potentiels, laissant présager une compétition intense dans les années à venir.