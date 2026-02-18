TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Lunettes connectées : Meta dépasse les 7 millions d’unités vendues en 2025
Business Tech

Lunettes connectées : Meta dépasse les 7 millions d’unités vendues en 2025

2 min.
18 Fév. 2026 • 11:50
0

Le marché des « lunettes intelligentes » franchit un nouveau palier. A l’occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025, EssilorLuxottica a annoncé avoir écoulé plus de sept millions de lunettes connectées sur l’année ! Un volume qui représente plus qu’un triplement des ventes par rapport aux chiffres précédemment communiqués.

Le groupe franco-italien collabore avec Meta depuis 2021, année du lancement des premières Ray-Ban Stories. En février 2025, l’entreprise indiquait avoir vendu deux millions d’unités de la génération initiale des Ray-Ban Meta depuis leur commercialisation fin 2023. La dynamique s’est donc nettement accélérée au fil de l’année.

Une gamme élargie et plus ambitieuse

2025 a marqué un tournant stratégique. Outre la mise à jour des Ray-Ban Meta, le partenariat a donné naissance aux Oakley Meta HSTN et Oakley Meta Vanguard. Surtout, Meta a lancé des Ray-Ban Meta Display facturées à 800 dollars, premières lunettes de la marque à intégrer un affichage tête haute.

Meta Oakley Mbappé

Cette montée en gamme traduit l’ambition de Meta de transformer les lunettes connectées en véritable interface du quotidien, mêlant capture vidéo, assistants vocaux dopés à l’IA et notifications contextuelles.

Vers une nouvelle ère des lunettes AR

EssilorLuxottica souligne que 2025 a également accéléré son évolution “d’entreprise optique vers un leader medtech et big data”, portée par ses lunettes auditives Nuance Audio et ses plateformes de santé intégrant l’intelligence artificielle.

Si Meta et son partenaire dominent actuellement le segment, la course aux lunettes XR ne fait que commencer. Plusieurs acteurs technologiques voient dans ces produits une étape vers des lunettes de réalité augmentée portables toute la journée. Google, Samsung et Apple sont régulièrement cités parmi les prétendants potentiels, laissant présager une compétition intense dans les années à venir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Ray-Ban Meta : 2 millions de lunettes connectées ont été vendues depuis 2023

Meta smart glasses with Display Matériel

Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

meta-ray-ban-display Hors-Sujet

Meta reporte le lancement international de ses lunettes connectées Ray-Ban Display

Meta Oakley Mbappé Matériel

Meta dévoile les lunettes connectées Oakley x Meta… dont l’ambassadeur sera Mbappé en France !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Tesla Autopilot

Tesla évite la suspension en Californie : la fin du terme Autopilot change la donne

18 Fév. 2026 • 13:05
0 Science

Le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a finalement décidé de ne pas suspendre les licences de vente et de production de Tesla...

YouTube Logo

Grosse panne pour YouTube : l’application et la page d’accueil touchées, Google annonce que « le problème est résolu »

18 Fév. 2026 • 10:35
1 Internet

Des millions d’utilisateurs dans le monde (dont votre serviteur) ont rencontré des difficultés d’accès à YouTube...

Meta Facebook Logos

Meta s’associe à Nvidia pour lui acheter des millions de puces IA

18 Fév. 2026 • 9:15
1 Matériel

Meta va acheter des millions de puces d’intelligence artificielle à Nvidia dans le cadre d’un accord pluriannuel qui inclut les GPU...

Android 17 Logo

La Google I/O 2026 aura lieu les 19 et 20 mai pour Android 17 et l’IA

17 Fév. 2026 • 22:25
0 Internet

La Google I/O 2026 se tiendra les 19 et 20 mai au Shoreline Amphitheatre de Mountain View en Californie et en direct sur io.google, avec Android 17 et les...

Claude Logo

Claude Sonnet 4.6 est disponible : Anthropic dévoile son IA performante

17 Fév. 2026 • 20:28
0 Internet

Anthropic lance Claude Sonnet 4.6, son modèle d’intelligence artificielle le plus performant pour la gamme Sonnet, qui égale les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple vs Qualcomm : fin de la bataille judiciaire sur les redevances « double facturation »

Apple vs Qualcomm : fin de la bataille judiciaire sur les redevances « double facturation »

18 Feb. 2026 • 13:00

image de l'article Apple Music Connect : Apple lance une nouvelle plateforme marketing pour les labels et les distributeurs

Apple Music Connect : Apple lance une nouvelle plateforme marketing pour les labels et les distributeurs

18 Feb. 2026 • 11:39

image de l'article Apple dépose un brevet clé sur la confidentialité en réalité augmentée

Apple dépose un brevet clé sur la confidentialité en réalité augmentée

18 Feb. 2026 • 10:15

image de l'article iOS 26.4 : l’application Santé suit l’heure du coucher

iOS 26.4 : l’application Santé suit l’heure du coucher

18 Feb. 2026 • 8:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site