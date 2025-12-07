TENDANCES
Meta reporte ses lunettes de réalité mixte à 2027

7 Déc. 2025 • 8:34
Meta a décidé de reporter à 2027 le lancement de ses nouvelles lunettes de réalité mixte qui ont pour nom de code Phoenix. Initialement prévue pour le second semestre de 2026, la paire ne verra finalement le jour qu’au premier semestre de 2027. Cette décision, communiquée en interne par Maher Saba, vice-président de Reality Labs Foundation, vise à garantir une expérience utilisateur irréprochable.

Mark Zuckerberg Lunettes Connectees Realite Augmentee Orion

Mark Zuckerberg avec les lunettes Orion

Des lunettes Meta en partie inspirées de l’Apple Vision Pro

Le projet Phoenix se présente sous la forme de lunettes connectées à un boîtier externe, rappelant le design de l’Apple Vision Pro. Ce choix technique, bien que débattu en interne, a été maintenu pour alléger la monture, améliorer le confort et éviter la surchauffe.

Dans un mémo envoyé aux employés de Meta et consulté par Business Insider, les dirigeants de la division du métavers, Gabriel Aul et Ryan Cairns, expliquent que ce délai supplémentaire offrira une « marge de manœuvre pour peaufiner les détails ». Face à des changements majeurs de l’interface utilisateur et des calendriers serrés, Meta refuse de compromettre la fiabilité du produit. Maher Saba a précisé que ce report n’est pas une opportunité pour ajouter des fonctionnalités, mais bien pour livrer une qualité supérieure, conformément aux directives de Mark Zuckerberg visant à rendre l’activité plus durable.

Si Phoenix attendra, l’année 2026 verra tout de même l’arrivée d’un appareil portable en édition limitée qui a pour nom de code Malibu 2. Parallèlement, Meta amorce le développement de son casque Quest de nouvelle génération. Ce futur modèle promet une mise à niveau majeure des capacités, axée sur le jeu immersif, tout en améliorant significativement la rentabilité unitaire.

Ces ajustements de calendrier s’inscrivent dans un contexte de réorganisation plus large. Après avoir remanié sa direction en octobre, l’entreprise envisage désormais des coupes budgétaires pour le métavers pouvant atteindre 30 % au sein de Reality Labs, menaçant potentiellement les équipes de la plateforme Horizon Worlds.

Signaler une erreur dans le texte

