Meta dévoile ses lunettes AR baptisées Orion

Après un appétissant Quest 3S, Meta a dévoilé un second appareil lors de sa conférence Meta Connect. Il s’agit cette fois de lunettes de réalité augmentée « entièrement holographiques », et dont le nom de code provisoire est Orion. Encore au stade de prototype, ces lunettes AR illustrent de façon spectaculaire les progrès de l’entreprise dans l’intégration de technologies sophistiquées dans des montures portables. Meta travaille sur ce projet depuis déjà une décennie, visant à rendre les lunettes plus pratiques et moins encombrantes que les précédents produits AR du même type comme les Magic Leap, l’HoloLens de Microsoft ou bien encore les Google Glass.

Contrairement aux casques de réalité virtuelle, les lunettes Orion permettent aux utilisateurs de rester connectés en permanence à leur environnement (mais il faudra oublier les jeux VR avancés avec un tel appareil). Si l’annonce a de quoi enthousiasmer (surtout en terme d’intégration des composants), les lunettes AR Orion ne sont pas encore disponibles à la vente, et ne le seront pas avant probablement plusieurs années. Actuellement, seuls les employés de Meta et un nombre limité de personnes « externes » (dont des développeurs) testent l’appareil en vue de le perfectionner.

Si l’on en croit une feuille de route qui a fuité, Meta prévoirait de lancer en 2027 la première version grand public des lunettes Orion. Cette annonce intervient peu de temps après la présentation de la 5ème génération de lunettes AR Spectacles (Snap), preuve s’il en est que la perspective d’appareils AR beaucoup moins massifs sur le visage est en train de doucement s’imposer.