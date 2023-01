Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs : un trailer qui assume (mieux) l’aspect satirique du film

Soyons clair : le premier trailer de Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs ne nous avait pas follement emballé, les premières séquences semblant dévoiler un film lorgnant à fond sur la comédie. Donjons & Dragons étant un jeu de rôle et non un jeu drôle (même s’il peut l’être à l’occasion, c’était un peu comme si l’on avait passé à la moulinette certains de mes meilleurs souvenirs d’adolescence (D&D ne date pas d’aujourd’hui). Une fois cette déception digérée, passons donc au second trailer (en VF), qui assume encore plus cette veine satirique. Et à vrai dire, plusieurs extraits laissent comprendre qu’il y a des chances que le film soit réellement drôle (et non de rôle). Certaines séquences jouent même avec les règles spécifiques du jeu de rôle (« ne pas pousser un levier sans vérifier qu’il ne cache pas un piège par exemple ») et rappellent quelques belles bourdes de joueurs de D&D un peu trop enthousiastes (« oups les gars, je crois bien que j’ai poussé le levier finalement »).



Il faut dire aussi que le casting est assez relevé, entre Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Avatar), Hugh Grant (Coup de foudre à Notting Hill) ou bien encore Justice Smith (Jurassic World). En bref, on veut bien finalement lui laisser une petite chance de nous convaincre… Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs sortira en salles le 12 avril prochain.