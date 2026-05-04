Narnia : Netflix repousse à 2027 le film de Greta Gerwig… qui sortira d’abord en salles !

Netflix change de stratégie pour Narnia : Le Neveu du Magicien. Initialement attendu fin 2026, le film réalisé par Greta Gerwig sortira finalement au cinéma le 12 février 2027, avant son arrivée sur Netflix le 2 avril. Des avant-premières exclusivement en IMAX débuteront dès le 10 février.

Une fenêtre cinéma inédite pour Netflix

Ce décalage de date permettra donc à Netflix d’ offrir au premier film Narnia de Greta Gerwig une véritable carrière en salles, avec près de sept semaines d’exclusivité avant le streaming (et donc beaucoup plus encore pour la France, chronologie des médias oblige). Pour Netflix, c’est un changement de stratégie notable, le numéro du streaming privilégiant habituellement sa plateforme sur la sortie en salles.

c’est peu dire que les exploitants de salles y voient aussi un signal positif, alors que les relations entre Netflix et le cinéma traditionnel ont souvent été tendues.

Un préquel fondateur porté par un casting prestigieux

Le Neveu du Magicien, publié en 1955, raconte la création de Narnia et les origines de plusieurs éléments majeurs de la saga. Greta Gerwig retrouve ici un imaginaire qu’elle dit avoir découvert enfant, fascinée par l’idée d’« un lion qui chante un monde pour le faire exister ».

Le casting réunit notamment Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, David McKenna et Beatrice Campbell. Après le succès mondial de Barbie, ce projet représente l’un des paris les plus scrutés de Netflix au cinéma.

Reste donc à voir si Netflix peut transformer l’une de ses plus grandes productions à venir en un véritable blockbuster en salles. Un succès massif pourrait peut-être infléchir la position de Netflix sur le calendrier de sortie ; peut-être…