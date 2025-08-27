TENDANCES
Geekeries et Insolite

K-Pop: Demon Hunters : le film d’animation Netflix bat des records de vue

27 Août. 2025 • 12:40
0

Après Apple TV+ et son blockbuster F1 (plus de 600 millions de dollars de recettes), c’est donc au tour de Netflix de faire trembler le box-office. Le film d’animation K-Pop: Demon Hunters a battu tous les records de la firme de streaming en devenant le long-métrage le plus regardé de l’histoire de la plateforme avec 236 millions de vues depuis sa sortie le 20 juin 2025. Le film a aussi eu droit à une très courte sortie en salles, ce qui ne l’a pas empêché de se placer en tête du box-office lors de son week-end de lancement avec 18 millions de dollars de recettes. Cette œuvre énergique et colorée suit trois superstars de la K-pop — Rumi, Mira et Zoey — qui, en plus de remplir les stades, mènent une double vie de chasseuses de démons afin de protéger leurs fans d’une menace surnaturelle grandissante.

K-Pop: Demon Hunters  a également propulsé son morceau phare, « Golden », au sommet du Billboard Global 200, consolidant ainsi son statut de phénomène mondial. Netflix, qui a salué « un démarrage phénoménal », envisagerait déjà des suites à son « banger », dont un court-métrage et même une adaptation en comédie musicale ! Ce triomphe semble en tout cas témoigner de l’attrait croissant de la K-Pop au plan mondial.

