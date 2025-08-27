K-Pop: Demon Hunters : le film d’animation Netflix bat des records de vue

Après Apple TV+ et son blockbuster F1 (plus de 600 millions de dollars de recettes), c’est donc au tour de Netflix de faire trembler le box-office. Le film d’animation K-Pop: Demon Hunters a battu tous les records de la firme de streaming en devenant le long-métrage le plus regardé de l’histoire de la plateforme avec 236 millions de vues depuis sa sortie le 20 juin 2025. Le film a aussi eu droit à une très courte sortie en salles, ce qui ne l’a pas empêché de se placer en tête du box-office lors de son week-end de lancement avec 18 millions de dollars de recettes. Cette œuvre énergique et colorée suit trois superstars de la K-pop — Rumi, Mira et Zoey — qui, en plus de remplir les stades, mènent une double vie de chasseuses de démons afin de protéger leurs fans d’une menace surnaturelle grandissante.
K-Pop: Demon Hunters a également propulsé son morceau phare, « Golden », au sommet du Billboard Global 200, consolidant ainsi son statut de phénomène mondial. Netflix, qui a salué « un démarrage phénoménal », envisagerait déjà des suites à son « banger », dont un court-métrage et même une adaptation en comédie musicale ! Ce triomphe semble en tout cas témoigner de l’attrait croissant de la K-Pop au plan mondial.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le très attendu Replaced, développé par Sad Cat Studios, ne sortira finalement pas en 2025. Le studio a confirmé que ce jeu...
L’intelligence artificielle s’apprête à avoir un impact dans l’éducation en France. La ministre de...
Will Smith est accusé d’avoir falsifié le public de sa tournée via l’intelligence artificielle Décidément,...
Lors de son dixième vol d’essai ce mardi 26 août, SpaceX a enfin franchi une étape majeure : pour la toute première fois...
YouTube étend sa fonctionnalité « Hype » à davantage de pays, un outil permettant aux fans de soutenir leurs...
27 Aug. 2025 • 16:00
27 Aug. 2025 • 15:03
27 Aug. 2025 • 13:40
27 Aug. 2025 • 12:10