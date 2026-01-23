TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet TikTok vend ses activités aux États-Unis et évite une interdiction
Internet

TikTok vend ses activités aux États-Unis et évite une interdiction

3 min.
23 Jan. 2026 • 9:13
0

TikTok a officialisé la vente de ses activités aux États-Unis à un consortium d’investisseurs, mettant fin à un feuilleton diplomatique et judiciaire de six ans. Cette vente forcée, qui évite une interdiction de la plateforme, résulte d’une loi votée par le Congrès américain en 2024 sous l’ère de Joe Biden, confirmée par la Cour suprême, puis repoussée à plusieurs reprises par Donald Trump avant l’échéance finale de ce vendredi 23 janvier.

TikTok Logo Drapeau Americain

TikTok USDS, une nouvelle structure américaine

La nouvelle entité, baptisée TikTok USDS, s’articule autour de trois actionnaires majeurs qui détiennent chacun 15 % du capital : Oracle, la société de Larry Ellison proche de Donald Trump, le fonds californien Silver Lake et la société d’investissement d’Abou Dhabi, MGX. ByteDance, la maison-mère de TikTok, conserve une participation minoritaire de 19,9 %. Le tour de table inclut également des investisseurs notables tels que le milliardaire Michael Dell, la firme Revolution (ancien employeur du vice-président J. D. Vance) et NJJ Capital, la holding de Xavier Niel.

La création de TikTok USDS vise à répondre aux exigences de souveraineté numérique imposées par les États-Unis. Les élus américains accusaient l’application d’être soumise aux autorités chinoises, craignant pour la sécurité des données et dénonçant l’addiction de la plateforme. Pour parer à ces menaces, le réseau social promet des garanties strictes : protection complète des données, sécurité des algorithmes et modération des contenus.

Oracle joue un rôle central dans ce dispositif. L’entreprise hébergera les données des 200 millions d’utilisateurs américains ainsi que l’algorithme dans son cloud domestique. Elle sera chargée de mettre en œuvre un programme de cybersécurité audité par des tiers et de garantir le respect de la loi. L’entité américaine procédera elle-même au nouvel entraînement et à la mise à jour de l’algorithme à partir des données locales.

La gouvernance est remaniée

Pour les utilisateurs américains, le changement est transparent : ils continueront d’utiliser la même application. En coulisses, la gouvernance évolue avec un conseil d’administration composé majoritairement de citoyens américains. L’actuel patron, Shou Chew, y siègera en tant qu’administrateur, tandis que la direction opérationnelle sera assurée par Adam Presser et Will Farrell, nommé directeur de la sécurité.

Si le montant final de la transaction reste confidentiel, le vice-président américain J. D. Vance avait évoqué en septembre 2025 la somme de 14 milliards de dollars. Ce montant, jugé faible au regard de la valorisation de ByteDance (480 milliards de dollars sur les marchés privés), s’expliquerait par les redevances que la nouvelle entité devra verser à ByteDance, qui garde la propriété intellectuelle de l’algorithme.

Pour sa part, Donald Trump s’est félicité de l’issue du dossier sur son réseau social Truth Social, remerciant le président chinois Xi Jinping d’avoir approuvé cet accord. « Je suis tellement content d’avoir contribué à sauver TikTok ! Il appartiendra désormais à un groupe de grands patriotes et investisseurs américains, le plus important au monde, et deviendra une voix influente », a déclaré le président américain. « J’espère seulement que dans un avenir lointain, ceux qui utilisent et aiment TikTok se souviendront de moi », a-t-il ajouté.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

TikTok Logo Actu OS

TikTok prépare une nouvelle application pour éviter l’interdiction aux États-Unis

TikTok Logo Internet

TikTok : les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord

TikTok Logo Internet

Donald Trump prolonge le sursis de TikTok aux États-Unis de 75 jours

TikTok Awards 2025 Internet

Les TikTok Awards 2025 se tiendront pour la première fois aux États-Unis

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

anbernic RG G01

Anbernic RG G01 : la manette avec capteur cardiaque intégré… pour suivre le stress du joueur

23 Jan. 2026 • 17:30
0 Matériel

Spécialiste reconnu des consoles rétro portables, Anbernic parvient de nouveau à surprendre avec un accessoire à la fois haut...

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi

Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour ce week-end

23 Jan. 2026 • 17:20
0 Geekeries

Nintendo a annoncé la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu le 23 janvier et sera consacré à Super Mario Galaxy le...

Lynx R2

Lynx-R2 : Lynx surprend avec un casque XR ultra-compact proposant un FoV record de 126° !

23 Jan. 2026 • 16:18
0 Matériel

En voilà une bonne surprise ! La startup française Lynx Mixed Reality vient de lever le voile sur le Lynx-R2, un nouveau casque autonome de...

Hacker

Cyberattaques de sites académiques français : deux hackers sont mis en examen

23 Jan. 2026 • 16:06
0 Internet

Deux jeunes hackers, dont un mineur de 17 ans, ont été mis en examen à Paris pour avoir attaqué plusieurs sites Internet de...

Netflix Logo Television

Les Français ont consommé 4h14 de vidéo par jour en 2025, le streaming en hausse

23 Jan. 2026 • 14:10
0 Hors-Sujet

Selon le bilan annuel de Médiamétrie, les Français ont consommé 4 heures et 14 minutes de vidéo par jour en 2025. La...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Pluribus explose les audiences sur Apple TV après son épisode final

Pluribus explose les audiences sur Apple TV après son épisode final

23 Jan. 2026 • 17:30

image de l'article L’App Store va afficher des publicités supplémentaires dès mars

L’App Store va afficher des publicités supplémentaires dès mars

23 Jan. 2026 • 16:44

image de l'article Une étude montre que l’Apple Watch est efficace pour détecter la fibrillation auriculaire

Une étude montre que l’Apple Watch est efficace pour détecter la fibrillation auriculaire

23 Jan. 2026 • 15:25

image de l'article Brevet : Apple dévoile un système de lentille ultra-fine pour améliorer la qualité des écrans AR/VR

Brevet : Apple dévoile un système de lentille ultra-fine pour améliorer la qualité des écrans AR/VR

23 Jan. 2026 • 13:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site