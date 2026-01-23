TikTok vend ses activités aux États-Unis et évite une interdiction

TikTok a officialisé la vente de ses activités aux États-Unis à un consortium d’investisseurs, mettant fin à un feuilleton diplomatique et judiciaire de six ans. Cette vente forcée, qui évite une interdiction de la plateforme, résulte d’une loi votée par le Congrès américain en 2024 sous l’ère de Joe Biden, confirmée par la Cour suprême, puis repoussée à plusieurs reprises par Donald Trump avant l’échéance finale de ce vendredi 23 janvier.

TikTok USDS, une nouvelle structure américaine

La nouvelle entité, baptisée TikTok USDS, s’articule autour de trois actionnaires majeurs qui détiennent chacun 15 % du capital : Oracle, la société de Larry Ellison proche de Donald Trump, le fonds californien Silver Lake et la société d’investissement d’Abou Dhabi, MGX. ByteDance, la maison-mère de TikTok, conserve une participation minoritaire de 19,9 %. Le tour de table inclut également des investisseurs notables tels que le milliardaire Michael Dell, la firme Revolution (ancien employeur du vice-président J. D. Vance) et NJJ Capital, la holding de Xavier Niel.

La création de TikTok USDS vise à répondre aux exigences de souveraineté numérique imposées par les États-Unis. Les élus américains accusaient l’application d’être soumise aux autorités chinoises, craignant pour la sécurité des données et dénonçant l’addiction de la plateforme. Pour parer à ces menaces, le réseau social promet des garanties strictes : protection complète des données, sécurité des algorithmes et modération des contenus.

Oracle joue un rôle central dans ce dispositif. L’entreprise hébergera les données des 200 millions d’utilisateurs américains ainsi que l’algorithme dans son cloud domestique. Elle sera chargée de mettre en œuvre un programme de cybersécurité audité par des tiers et de garantir le respect de la loi. L’entité américaine procédera elle-même au nouvel entraînement et à la mise à jour de l’algorithme à partir des données locales.

La gouvernance est remaniée

Pour les utilisateurs américains, le changement est transparent : ils continueront d’utiliser la même application. En coulisses, la gouvernance évolue avec un conseil d’administration composé majoritairement de citoyens américains. L’actuel patron, Shou Chew, y siègera en tant qu’administrateur, tandis que la direction opérationnelle sera assurée par Adam Presser et Will Farrell, nommé directeur de la sécurité.

Si le montant final de la transaction reste confidentiel, le vice-président américain J. D. Vance avait évoqué en septembre 2025 la somme de 14 milliards de dollars. Ce montant, jugé faible au regard de la valorisation de ByteDance (480 milliards de dollars sur les marchés privés), s’expliquerait par les redevances que la nouvelle entité devra verser à ByteDance, qui garde la propriété intellectuelle de l’algorithme.

Pour sa part, Donald Trump s’est félicité de l’issue du dossier sur son réseau social Truth Social, remerciant le président chinois Xi Jinping d’avoir approuvé cet accord. « Je suis tellement content d’avoir contribué à sauver TikTok ! Il appartiendra désormais à un groupe de grands patriotes et investisseurs américains, le plus important au monde, et deviendra une voix influente », a déclaré le président américain. « J’espère seulement que dans un avenir lointain, ceux qui utilisent et aiment TikTok se souviendront de moi », a-t-il ajouté.