Hors-Sujet

TikTok : Donald Trump accorde un quatrième sursis alors que les négociations avec la Chine se poursuivent

17 Sep. 2025 • 11:15
0

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 16 septembre un nouveau délai dans l’application de la loi interdisant TikTok sur le sol américain, la date butoir étant désormais repoussée au 16 décembre 2025 (Sans ce délai, TikTok aurait dû arrêter ses activités sur le sol américain ce mercredi 17 septembre). C’est la quatrième fois que la mise en œuvre de cette mesure est différée, alors que la plateforme détenue par le groupe chinois ByteDance continue de susciter des inquiétudes liées à la sécurité nationale.

TikTok Logo

Un accord en cours avec la Chine

Ce délai suit de peu l’annonce d’un accord en cours avec la Chine.  « Nous avons un accord sur TikTok ; je vais en discuter avec le président Xi vendredi pour finaliser », a déclaré le président américain devant la presse. Selon les premières informations, la nouvelle structure de TikTok US placerait le contrôle majoritaire entre les mains d’un consortium d’investisseurs américains, parmi lesquels Oracle et Andreessen Horowitz, tandis que ByteDance conserverait moins de 20 % de participation.

Un enjeu stratégique et technologique

L’un des points les plus sensibles reste évidemment le sort de l’algorithme de recommandation, cœur du succès de TikTok et source d’inquiétude pour Washington. Les discussions menées à Madrid entre responsables américains et chinois visent à sceller un accord définitif qui préserverait à la fois les intérêts économiques et les impératifs de sécurité nationale des États-Unis…sachant que Donald Trump ne semble pas vouloir lâcher un réseau social qui a été un important outil de sa compagne présidentielle.

