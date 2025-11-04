Les TikTok Awards 2025 se tiendront pour la première fois aux États-Unis

TikTok s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa conquête du divertissement. Le réseau social chinois organise en effet pour la première fois aux États-Unis sa propre cérémonie de récompenses, les « TikTok Awards ». L’événement se tiendra le 18 décembre à partir de 21h (heure de la côte Est) au Hollywood Palladium de Los Angeles. Véritable show à l’américaine, la soirée sera diffusée en direct sur TikTok, tandis que la plateforme de streaming Tubi proposera le replay dès le lendemain. A noter que cet évènement n’est pas une nouveauté en soi : les TikTok Awards existent depuis 2023, mais c’est la première fois que cette cérémonie se tiendra sur le sol américain.

Des prix pour les créateurs les plus influents

La cérémonie mettra à l’honneur les créateurs de contenu les plus marquants de l’année avec plusieurs catégories phares, dont le « Créateur de l’année », la « Vidéo de l’année » ou bien encore l’« Artiste émergent de l’année ». Une distinction plus originale, baptisée « Muse de l’année » fait déjà parler d’elle, principalement à cause de la nomination de Paris Hilton . Les utilisateurs pourront voter pour leurs favoris directement sur TikTok dès le 18 novembre via un portail dédié.

KATSEYE, sombr, Laufey & More Vie for Breakthrough of the Year at First-Ever TikTok Awards: Nominations Announcedhttps://t.co/cpYWvrMVHv — billboard (@billboard) November 3, 2025

Les vidéos sélectionnées illustrent la diversité du contenu qui fait le succès de la plateforme : tutoriels culinaires, tendances mode, humour, performances musicales, il y en a pour tous les goûts. TikTok entend ainsi célébrer la « créativité » de ses milliards d’utilisateurs…ce qui lui permet au passage de gommer l’image d’un réseau social sans âme juste là pour stimuler la dopamine d’utilisateurs quasi « zombifiés » par les shorts.

TikTok face à ses rivaux

Avec cette initiative, TikTok entend rivaliser avec les grands rendez-vous numériques déjà existants, à commencer par les Instagram Ring Awards qui se dérouleront cette année sans aucune cérémonie physique. TikTok, au contraire, mise sur un spectacle vivant, un tapis rouge et des performances scéniques pour renforcer son ancrage dans la culture populaire américaine.