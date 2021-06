Le Pentagone estime finalement que les drones DJI ne sont pas une menace pour la sécurité intérieure

DJI est dans la tourmente aux Etats-Unis. Mis au ban par l’administration de Donald Trump, le fabricant chinois ne peut toujours pas vendre ses drones aux administrations gouvernementales ou fédérales américaines, principalement à cause de lourds soupçons d’espionnage et de collaboration à la politique d’épuration du peuple Ouighours. L’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche n’a pas changé la donne : DJI ainsi comme Huawei sont toujours sur la liste noire américaine.

Dans ce contexte tendu, le fabricant vient de recevoir un soutien pour le moins inattendu : un rapport du Pentagone conclut en effet que les drones DJI sont « sûrs » et ne représentent pas une menace pour la sécurité intérieure. Mieux encore, le Pentagone n’hésite pas à recommander les drones DJI pour les commandes des agences fédérales ou gouvernementales ! En 2019, le Département américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security) avait déjà soumis à une batterie de tests des drones DJI Mavic Pro et DJI Matrice 600 Pro, sans constater le moindre bout de code malicieux. Le Pentagone arrive donc aux même conclusions globales.

Pour autant, l’avis du Pentagone ne vaut pas pour acte de loi. Le rapport tombe en effet pile poil au moment où le Congrès US va se prononcer sur un projet de décret visant à interdire l’achat de drones chinois pour les 5 prochaines années (à partir de 2023) !