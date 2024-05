Wear OS 5 améliore l’autonomie des montres connectées

Google a présenté cette semaine Wear OS 5, le nouveau système d’exploitation des montres connectées, avec un accent tout particulier sur l’autonomie. Les utilisateurs vont connaître un gain.

Wear OS 5 mise sur l’amélioration de l’autonomie

Google affirme que « courir un marathon consomme jusqu’à 20% d’énergie en moins sur Wear OS 5 ». Ce gain sera donc appréciable pour les utilisateurs, que ce soit avec la Galaxy Watch 6 de Samsung, la TicWatch Pro 5 et d’autres modèles. Les montres connectées ne sont pas particulièrement réputées pour leur autonomie.

D’année en année, Google et ses partenaires, dont Samsung, ont continué à améliorer l’autonomie de Wear OS, et la nouveauté pour 2024 n’est pas différente.

Dans le même temps, Google incite les développeurs à concevoir des applications et des cadrans de montre qui sont intrinsèquement plus économes en énergie. Wear OS 5 inclut une nouvelle version du format de cadran qui a été lancé avec Wear OS 4. Ce format est conçu pour permettre à Wear OS d’optimiser lui-même les performances du cadran afin que les développeurs puissent se concentrer sur l’interface. La nouvelle version du format facilite l’accès aux informations météorologiques et ajoute de nouveaux styles de complications.

Un autre élément à souligner est que Wear OS 5 se base sur Android 14, ce qui pourrait marquer le début d’un cycle annuel de mises à jour majeures pour le système d’exploitation de Google. Par le passé, Wear OS a généralement été mis à jour toutes les deux versions d’Android.

Si vous êtes un développeur, la developer preview de Watch OS 5 est disponible dès maintenant via Android Studio.