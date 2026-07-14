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Google achète toute l’électricité d’un immense parc solaire pour « compenser » ses data centers

2 min.
14 Juil. 2026 • 11:30
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Google renforce ses achats d’énergie renouvelable alors que ses centres de données consomment toujours plus d’électricité avec l’essor de l’intelligence artificielle. La firme de Mountain View a conclu un accord pour acheter l’intégralité de la production initiale du Steel River Energy Center, un vaste projet solaire développé dans l’Arkansas et attendu en 2029.

Un parc solaire de 1,6 GW soutenu par Google

Dans sa première phase, l’installation doit fournir 1,6 GW d’énergie solaire et environ 2 GWh de stockage par batteries, une capacité présentée comme suffisante pour alimenter près de 315 000 foyers. À terme, le projet devrait atteindre 2,45 GW de solaire et 2,9 GWh de stockage, ce qui en ferait l’un des plus grands ensembles solaires avec batteries aux États-Unis.

Panneaux Solaires

Google ne branchera pas directement ses data centers sur ce parc. L’entreprise continuera d’utiliser le réseau électrique local, alimenté par un mélange de gaz, charbon, nucléaire et renouvelables. L’accord fonctionne plutôt comme un contrat d’achat d’électricité destiné à financer une production bas carbone équivalente à une partie de sa consommation.

L’IA fait exploser la demande électrique

A noter que la consommation électrique de Google a fortement augmenté ces dernières années, portée par les serveurs nécessaires aux services cloud et aux modèles d’IA. Dans ce contexte de « course aux serveurs », Meta, Amazon et d’autres géants du numérique multiplient eux aussi les contrats solaires ou éoliens pour accompagner la croissance de leurs infrastructures.

Une solution utile, mais contestée

Ces accords accélèrent le financement de nouveaux projets renouvelables, mais ils ne suppriment pas totalement les émissions liées aux réseaux électriques utilisés au quotidien. Pour Google, le défi reste donc double puisqu’il s’agit à la fois de soutenir davantage d’énergie propre tout en réduisant la demande énergétique de ses data centers et de ses charges de calcul liées à l’IA.

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