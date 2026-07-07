IA : Google et Amazon annoncent une augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre

Google et Amazon ont fortement augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre en 2025, tirées par la construction accélérée d’infrastructures pour l’intelligence artificielle. Cette poussée fragilise leurs promesses climatiques au moment même où les deux entreprises admettent que l’électricité bas carbone ne progresse pas assez vite pour suivre le rythme de l’IA.

Des émissions en forte hausse malgré les engagements

Google a émis 18,8 millions de tonnes équivalent CO2 en 2025, soit 82 % de plus qu’en 2019 et 18% de plus sur un an. Amazon a atteint 80,85 millions de tonnes, en hausse de 58 % depuis 2019 et de 16 % sur un an. Chez les deux groupes, la trajectoire s’éloigne des objectifs affichés, avec une réduction de 50 % visée par Google d’ici 2030 et une neutralité carbone promise par Amazon pour 2040.

La cause principale est désormais clairement identifiée. La course à l’IA transforme les géants du numérique en bâtisseurs de data centers, de chaînes d’alimentation électrique et d’écosystèmes de puces toujours plus lourds à produire. Google reconnaît lui-même ce décalage par la voix de sa directrice du développement durable, Kate Brandt, qui admet dans le rapport environnemental : « Le déploiement de nos infrastructures d’IA s’accélère actuellement plus vite que le réseau électrique ne se décarbone ».

Le déséquilibre est aussi visible dans la consommation d’électricité. Celle de Google a doublé en trois ans et approche désormais celle de la Grèce. À l’échelle mondiale, les data centers ont consommé 448 TWh (térawattheures) d’électricité en 2025, un niveau comparable à celui du 11e pays le plus consommateur au monde, derrière la France.

La chaîne d’approvisionnement devient le vrai nœud du problème

L’essentiel de la pollution ne vient pas seulement des bâtiments ou des serveurs en fonctionnement. Google indique que 85 % de ses émissions proviennent de sa chaîne d’approvisionnement, tandis qu’Amazon situe cette part à 76 %. Cela renvoie à une réalité industrielle plus large : béton, acier, puces, équipements réseau et fabrication en Asie encore largement alimentée par des énergies fossiles.

Amazon subit déjà cet effet de plein fouet dans la construction de ses centres de données. Les émissions liées à ce poste ont bondi de 40 % en un an. Le groupe reconnaît aussi, par la voix de Kara Hurst, que « la hausse de la demande pourrait ralentir » sa progression vers la neutralité carbone.

Les deux entreprises continuent pourtant d’afficher des efforts massifs pour verdir leur modèle. Google a signé en 2025 un record de 12 GW de contrats d’énergies renouvelables et mise aussi sur le nucléaire et la géothermie. Amazon met en avant sa place de premier acheteur mondial d’énergies renouvelables, ses projets de petits réacteurs nucléaires et sa flotte de 52 000 camionnettes électriques.

L’IA fait vaciller la crédibilité climatique du secteur

Le problème, pour les investisseurs comme pour les observateurs du secteur, tient au rythme. Les infrastructures IA montent plus vite que les capacités de décarbonation et cet écart a un impact sur la crédibilité des engagements publics. Google a d’ailleurs retiré de son rapport 2026 sa feuille de route chiffrée, tout en qualifiant désormais ses objectifs climatiques de « moonshots », un terme qui souligne autant l’ambition que l’incertitude.

Chez Amazon, le signal est tout aussi sensible. Les émissions augmentent désormais plus vite que les ventes, une première depuis 2021. Cela montre que la croissance liée à l’IA ne se contente plus d’alourdir le bilan carbone, elle commence aussi à défaire l’argument selon lequel l’expansion du groupe pourrait se découpler progressivement de ses émissions.

Cette réallocation industrielle a déjà un autre effet concret. En concentrant davantage de capacités de production sur les puces et les infrastructures dédiées à l’IA, le secteur pousse à la hausse le coût de nombreux appareils grand public. Téléphones, PC et autres équipements électroniques se retrouvent ainsi pris dans une chaîne où la priorité donnée à l’IA recompose à la fois les prix, les volumes et l’empreinte carbone globale. C’est lié à la pénurie de RAM.