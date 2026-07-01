[#Soldes] Les promos High-Tech du 1er juillet

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger

Smartphone realme 16 Pro 5G – 8 Go + 256 Go, AMOLED 144Hz, 6500mAh, 200MP à 295€ au lieu de 393,78€ sur @Amazon.es – livrable en France

– livrable en France Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 300€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 529€ sur @Amazon

iPad Air 11 pouces M3 à 529€ Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Pack volant gaming et pédales Moza R3 Racing Noir pour PC à 249,99€ au lieu de 299,99€ sur @Fnac

Base de charge rapide Razer pour manette PS5 DualSense à 19,99€ au lieu de 35,27€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

Clé USB SanDisk Ultra Slider Flash Drive , 400 Mo/s, Type-C, – 512 Go à 49,99€ au lieu de 70€ sur @Amazon



➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1599,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac

PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1199,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 409,99€ sur @Grosbill

Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

Ecran PC LG Ultragear 45GS95QE à 1200€ au lieu de 1599€ sur @Amazon

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —







—🔥 Électroménager —

Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon

[Prime] Robot Tondeuse sans fil Dreame A1 Pro – 360° 3D LiDAR, Recommandé 2000m², Contrôle Via App à 792,30€ sur @Amazon

Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —