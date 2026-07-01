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KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 1er juillet
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[#Soldes] Les promos High-Tech du 1er juillet

7 min.
1 Juil. 2026 • 17:04
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 84 € sur @Amazon
  • HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 21,99€ au lieu de 35€ sur @Amazon
  • Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 84 € sur @Amazon
  • HOT! Compresseur portable Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 à 39,99€ sur @Amazon
  • Tracker Bluetooth Ugreen FineTrack 2 – Alarme 110 dB, Réseau Apple Find My (iOS), Autonomie 7 ans, Fluorescent, IP68 à 13,99€ au lieu de 18,43€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecouteurs Nothing CMF Buds 2 Orange à 27,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone realme 16 Pro 5G – 8 Go + 256 Go, AMOLED 144Hz, 6500mAh, 200MP à 295€ au lieu de 393,78€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 300€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

  • Paper Mario La Porte Millénaire sur Nintendo Switch 1|2 (Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 24,99€ sur @Micromania
  • [Précommande] Rayman Legends : Retold sur PS5 et Nintendo Switch 2 à 29,90€ au lieu de 39,99€ sur @E.Leclerc
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 / Xbox Series (Code dans la boite) à 60€ au lieu de 79,99€  chez @Leclerc
  • HOT! Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X à 35,30€ sur @E.Leclerc
  • Gran Turismo 7 sur PS5 à 34,99€ sur @Auchan
  • Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 (+ Un goodies à 1 centime ) à 19,99€ sur @Fnac
  • Jeu 007 First Light sur Xbox Series X – Edition Specialiste à 47€ sur @Amazon

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • [Prime] Vidéoprojecteur Nebula Anker Mars 3 Air – 1080p, 400 ANSI lumens, Dolby Digital à 379,99€ au lieu de 459,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • [Prime] Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 26,99€ au lieu de 54,99€ sur @Amazon
  • TV 48″ LG OLED48C5 – OLED Evo, 4K, 144 Hz, HDR10, Dolby Vision & Atmos, FreeSync Premium/G-Sync, VRR & ALLM, HDMI 2.1 (via remise au panier) à 698€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Vidéoprojecteur Magcubic HY310 4K à 50,82€ au lieu de 182,92€ sur @Aliexpress avec le code FR6SS06
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1599,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1199,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 409,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • [Prime] Robot Tondeuse sans fil Dreame A1 Pro – 360° 3D LiDAR, Recommandé 2000m², Contrôle Via App à 792,30€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

  • LEGO Speed Champion 77256 – La Machine à Remonter le Temps de Retour vers le Futur (via 5,75 € de fidélité) à 17,24€ sur @Auchan

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