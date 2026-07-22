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KultureGeek Énergie Data centers : leur consommation électrique pourrait quadrupler aux États-Unis d’ici 2035 !
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Data centers : leur consommation électrique pourrait quadrupler aux États-Unis d’ici 2035 !

2 min.
22 Juil. 2026 • 17:57
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La course à l’intelligence artificielle menace de bouleverser le système électrique américain. Selon les nouvelles projections de BloombergNEF, les data centers pourraient absorber environ 20 % de l’électricité consommée aux États-Unis en 2035, contre 5,9 % actuellement ! Leur capacité électrique atteindrait alors près de 194 gigawatts, soit presque quatre fois le niveau actuel.

L’essor de l’IA fait exploser les prévisions

Cette estimation dépasse de 83 % celle publiée par BloombergNEF en décembre 2025. La révision s’explique par l’accumulation de projets géants destinés à l’entraînement et au fonctionnement des modèles d’IA. OpenAI, Google, Microsoft, Amazon et Meta multiplient les investissements, à l’image des nouveaux sites du programme Stargate.

Amazon Data Center Serveurs

La croissance pourrait toutefois se heurter à un manque d’électricité disponible. Les réseaux PJM, qui dessert notamment la Virginie, et ERCOT au Texas concentreront une grande partie des nouvelles installations. Or, les délais de raccordement s’allongent déjà et la construction de centrales peine à suivre. « Une unité d’énergie sur cinq produite aux États-Unis ira aux data centers », résume Lloyd Arnold, analyste chez BloombergNEF.

Des réseaux électriques sous pression

Les opérateurs cherchent désormais des solutions capables de fournir une énergie continue. La ruée vers les centrales à gaz renchérit les équipements et prolonge les chantiers, tandis que Google, Amazon et Microsoft explorent le recours aux petits réacteurs nucléaires.

L’efficacité des serveurs progresse, mais elle ne compense plus l’augmentation des besoins : la consommation des centres de données de Google a doublé en quatre ans. Les projections restent incertaines, car tous les projets annoncés ne seront pas construits. Elles confirment néanmoins que l’accès à l’électricité devient le principal frein à l’expansion mondiale de l’IA.

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