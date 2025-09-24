TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI va construire cinq nouveaux centres de données Stargate avec Oracle et SoftBank
Internet

OpenAI va construire cinq nouveaux centres de données Stargate avec Oracle et SoftBank

24 Sep. 2025 • 11:20
0

OpenAI vient d’annoncer la création de cinq nouveaux centres de données à travers les États-Unis dans le cadre de son (très) ambitieux programme Stargate. En collaboration avec Oracle et SoftBank, le leader de l’IA entend porter la capacité totale de Stargate à 7 gigawatts, soit l’équivalent énergétique de plus de cinq millions de foyers américains. Un déploiement à grande échelle qui illustre la course effrénée aux infrastructures capables de supporter la prochaine génération de modèles d’intelligence artificielle.

Data Center Serveurs

Des sites stratégiques répartis aux États-Unis

Trois de ces nouveaux centres sont développés en partenariat avec Oracle : l’un dans le comté de Shackelford au Texas, un autre dans le comté de Doña Ana au Nouveau-Mexique, et un dernier dans une localisation tenue secrète dans le Midwest. Les deux autres sites, construits avec SoftBank, prendront place à Lordstown (Ohio) et dans le comté de Milam (Texas). Ces implantations visent à diversifier les points d’ancrage tout en sécurisant l’accès à des ressources énergétiques stables et abondantes.

OpenAI Stargate

Des investissements records pour l’avenir de l’IA

L’annonce s’inscrit dans un plan d’expansion massif, un plan renforcé par l’investissement de 100 milliards de dollars récemment confirmé par Nvidia. Cet apport financier permettra à OpenAI d’acquérir des processeurs IA de dernière génération et de poursuivre la construction d’infrastructures massives, de quoi peut-être prendre encore un peu plus d’avance sur des concurrents nettement moins fortunés. Mistral en France évidemment pas les capacités d’investissement d’OpenAI, et ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo Internet

OpenAI (ChatGPT) et SoftBank s’associent pour l’IA au Japon

OpenAI Logo ChatGPT Hors-Sujet

OpenAI annonce Stargate Norway, son data center pour l’IA en Europe

ChatGPT OpenAI Logos Internet

IA : SoftBank envisage d’investir jusqu’à 25 milliards de dollars dans OpenAI

AMD Matériel

AMD avance le lancement de sa prochaine génération de GPU destinés aux centres de données

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microfluidique

Microsoft annonce une avancée majeure dans les technologies de refroidissement des puces d’IA

24 Sep. 2025 • 12:45
0 Science

C’est probablement l’une des annonces récentes les plus importantes pour le secteur de l’IA : face à la consommation...

Borderlands 4

Borderlands 4 sur Switch 2 est reporté, sans nouvelle date de sortie

24 Sep. 2025 • 10:28
0 Jeux vidéo

Borderlands 4 est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, et devait sortir sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre. Mais 2K...

etiquette vetement

Des vêtements-ordinateurs : quand chaque fibre devient un micro-processeur

24 Sep. 2025 • 10:01
0 Matériel

Imaginez un t-shirt capable de diagnostiquer vos paramètres physiologiques, d’identifier vos gestes et d’envoyer directement ces...

Fake News

YouTube va réintégrer les chaînes bannies pour désinformation sur le Covid et les élections américaines

24 Sep. 2025 • 9:45
3 Internet

Une drôle d’odeur flotte en ce moment autour du drapeau américain, et les effluves arrivent aussi à nos portes. Dans un contexte...

Critterz

Le film généré par IA d’OpenAI se fait critiquer par l’animation française

23 Sep. 2025 • 20:29
2 Geekeries

Le projet de film entièrement généré par intelligence artificielle divise l’industrie cinématographique. Cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tim Cook retourne au Japon pour la réouverture de l’Apple Store de Ginza

Tim Cook retourne au Japon pour la réouverture de l’Apple Store de Ginza

24 Sep. 2025 • 13:10

image de l'article Slow Horses : la saison 5 démarre sur Apple TV+ (1 épisode disponible)

Slow Horses : la saison 5 démarre sur Apple TV+ (1 épisode disponible)

24 Sep. 2025 • 11:45

image de l'article iOS 26.1 prépare les iPhone à supporter les montres connectées tierces

iOS 26.1 prépare les iPhone à supporter les montres connectées tierces

24 Sep. 2025 • 10:21

image de l'article Démontage iPhone 17 Pro : un aperçu de la chambre à vapeur et de la réparation

Démontage iPhone 17 Pro : un aperçu de la chambre à vapeur et de la réparation

24 Sep. 2025 • 9:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site