OpenAI va construire cinq nouveaux centres de données Stargate avec Oracle et SoftBank

OpenAI vient d’annoncer la création de cinq nouveaux centres de données à travers les États-Unis dans le cadre de son (très) ambitieux programme Stargate. En collaboration avec Oracle et SoftBank, le leader de l’IA entend porter la capacité totale de Stargate à 7 gigawatts, soit l’équivalent énergétique de plus de cinq millions de foyers américains. Un déploiement à grande échelle qui illustre la course effrénée aux infrastructures capables de supporter la prochaine génération de modèles d’intelligence artificielle.

Des sites stratégiques répartis aux États-Unis

Trois de ces nouveaux centres sont développés en partenariat avec Oracle : l’un dans le comté de Shackelford au Texas, un autre dans le comté de Doña Ana au Nouveau-Mexique, et un dernier dans une localisation tenue secrète dans le Midwest. Les deux autres sites, construits avec SoftBank, prendront place à Lordstown (Ohio) et dans le comté de Milam (Texas). Ces implantations visent à diversifier les points d’ancrage tout en sécurisant l’accès à des ressources énergétiques stables et abondantes.

Des investissements records pour l’avenir de l’IA

L’annonce s’inscrit dans un plan d’expansion massif, un plan renforcé par l’investissement de 100 milliards de dollars récemment confirmé par Nvidia. Cet apport financier permettra à OpenAI d’acquérir des processeurs IA de dernière génération et de poursuivre la construction d’infrastructures massives, de quoi peut-être prendre encore un peu plus d’avance sur des concurrents nettement moins fortunés. Mistral en France évidemment pas les capacités d’investissement d’OpenAI, et ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres.