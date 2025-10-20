TENDANCES
Science

La matière noire pourrait être la source du « rayonnement » du centre de la Voie Lactée

20 Oct. 2025 • 11:15
0

Depuis plus d’une décennie, les astrophysiciens scrutent une énigmatique source de rayonnement au centre de la Voie lactée. De récents travaux publiés dans Physical Review Letters suggèrent que cette luminosité en rayons gamma pourrait bien provenir… de la matière noire elle-même.

Une hypothèse relancée par les données de Gaia

Une équipe de chercheurs, parmi lesquels figure le célèbre cosmologiste Joseph Silk, ont revisité les observations du télescope spatial Fermi à la lumière des nouvelles données du satellite Gaia de l’ESA. Ces nouvelles informations révèlent une histoire chaotique de notre galaxie, marquée par la fusion de petites galaxies naines, ce qui remet en cause les modèles traditionnels d’une répartition uniforme de la matière noire. Grâce à des simulations numériques de pointe, les chercheurs ont montré que les émissions gamma observées pourraient être compatibles avec l’annihilation de particules de matière noire, c’est-à-dire leur destruction mutuelle libérant au passage une énergie détectable sous forme de photons gamma (les fameux « rayonnements »).

Centre De La Voie Lactee

Cliché du centre de notre Galaxie

Matière noire ou pulsars ?

Jusqu’ici, de nombreux chercheurs pensaient que cette lueur provenait d’une population dense de pulsars, ces étoiles à neutrons ultra-énergétiques capables de produire des rayons gamma. Mais les nouvelles analyses placent désormais les deux hypothèses à égalité de probabilité. L’arrivée prochaine du Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) pourrait enfin départager ces scénarios. Avec une sensibilité dix fois supérieure aux instruments actuels, cet observatoire offrira une vision inédite du cœur galactique.

Si la piste de la matière noire se confirme, ce serait évidemment une avancée majeure en cosmologie, soit la première preuve directe que cette substance invisible, omniprésente dans l’Univers, peut bel et bien émettre une lumière — aussi ténue soit-elle.

Signaler une erreur dans le texte

