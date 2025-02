L’astronaute Don Pettit capture une image sublime de la Terre avec la Voie Lactée en arrière-plan

L’astronaute américain Don Pettit a récemment capturé une image saisissante de la Terre depuis la Station Spatiale Internationale (ISS). Capturé le 29 janvier 2025 à 265 miles au-dessus de l’océan Pacifique, le cliché montre la Terre dans une teinte verte assez étrange, juste avant le lever du soleil, avec la Voie Lactée en arrière plan. Pettit a utilisé un appareil photo avec des réglages en faible luminosité et exposition longue, ce qui a permis de capturer à la fois le flou de la rotation de la Terre et les étoiles (nettes) de la Voie lactée. Cette magnifique photographie s’ajoute à une immense collection d’images de la Terre prises depuis l’orbite, des images qui ont le grand mérite de donner envie d’Espace et ont sans doute provoqué quelques vocations.

Membre de l’équipage de l’expédition 72 de la NASA, Pettit documente régulièrement ses journées à bord de l’ISS, et a déjà immortalisé des événements marquants voire historiques comme ce cliché de l’astronaute Suni Williams qui pour rappel a battu le record du temps total de sorties dans l’espace (pour une femme). On notera qu’un jour après le cliché de Pettit, ses collègues Williams et Butch Wilmore ont fait la une des médias pour une sortie extravéhiculaire. On doit à Pettit plusieurs clichés remarquables de l’espace, dont récemment une photo montrant deux galaxies satellites.