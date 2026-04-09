OpenAI met en pause Stargate UK, son projet de data center IA au Royaume-Uni

OpenAI met le frein sur l’un de ses projets d’infrastructure les plus ambitieux en Europe. Le groupe a en effet confirmé la mise en pause de Stargate UK, un projet destiné à renforcer les capacités de calcul souverain du Royaume-Uni grâce à des centres de données locaux dédiés à l’intelligence artificielle. Ce coup d’arrêt intervient alors que le coût de l’énergie et les incertitudes réglementaires compliquent les investissements de très long terme dans le secteur.
Présenté au mois de septembre 2025, Stargate UK devait s’appuyer sur un partenariat avec NVIDIA et l’entreprise britannique Nscale. L’objectif affiché était de permettre à des modèles d’IA avancés de fonctionner directement sur des infrastructures installées au Royaume-Uni, notamment pour des usages sensibles où la souveraineté des données et la juridiction locale jouent un rôle crucial.
Cette annonce s’inscrivait en outre dans une dynamique plus large de coopération entre OpenAI et les autorités britanniques, amorcée quelques mois plus tôt autour des priorités nationales en matière de puissance de calcul, d’innovation et de compétitivité technologique.
OpenAI affirme désormais que les conditions ne sont pas encore réunies pour lancer durablement ce chantier. L’entreprise assure continuer à croire au potentiel du Royaume-Uni dans l’IA, mais estime que la rentabilité et la visibilité réglementaire restent insuffisantes à ce stade pour engager l’installation d’ infrastructures lourdes.
Cette mise sur pause n’équivaut évidemment pas à un abandon, mais sans calendrier de reprise, il y a peu de chances que le projet de data-center britannique reparte de l’avant dans un avenir proche.
SOURCEEngadget
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