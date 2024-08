Le Brésil bannit X (Twitter) et infligera des amendes à ceux qui contournent avec un VPN

Après la menace, le Brésil passe à l’action : le pays vient de bloquer le réseau social X (ex-Twitter). La décision vient d’Alexandre de Moraes, un juge de la Cour suprême brésilienne, qui a ordonné la suspension et celle-ci commence à se mettre en place.

Blocage immédiat de X au Brésil

Mercredi, le juge Alexandre de Moraes avait donné 24 heures au réseau social X pour nommer un représentant légal au Brésil, sous peine de blocage. Mais la plateforme appartenant à Elon Musk n’a pas agi de la sorte, d’où le blocage aujourd’hui.

Dans la décision rendue par le juge, il est décidé la « suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de X Brasil Internet LTDA sur le territoire national ». Le magistrat a ordonné à l’Agence nationale des télécommunications (Anatel) d’« adopter toutes les mesures nécessaires » pour que cette mesure entre en vigueur dans un délai de 24 heures dans le plus grand pays d’Amérique latine. Et comme dit auparavant, cela a déjà commencé, plusieurs Brésiliens n’arrivent plus à accéder à la plateforme.

Le juge a par ailleurs demandé à Apple et Google de supprimer l’application de X sur l’App Store pour iOS et le Play Store pour Android. Les deux sociétés ont cinq jours pour le faire.

Une amende pour ceux qui contournent avec un VPN

Les fournisseurs d’accès à Internet doivent aussi s’assurer que le blocage soit en place, mais certaines personnes pourraient être tentées d’utiliser un VPN pour avoir une adresse IP d’un autre pays et ainsi continuer à accéder à X. Mais le juge est strict à ce sujet : tout Brésilien qui utilise un VPN pour contourner le blocage de X se verra infliger une amende de 50 000 réais (8 055 euros) par jour.

Elon Musk a réagi à l’interdiction de X au Brésil avec quelques messages. « La liberté d’expression est le fondement de la démocratie et un pseudo-juge non élu au Brésil la détruit à des fins politiques », a-t-il écrit. Il ajoute que « le régime oppressif du Brésil a tellement peur que les gens apprennent la vérité qu’il ruinera tous ceux qui s’y essaient » et « ils ferment la première source de vérité au Brésil ».