Helldivers 2 : la prochaine mise à jour réduira le poids du jeu de 85% !

Les joueurs de Helldivers 2 n’en reviennent pas : la prochaine mise à jour du titre signé Arrowhead va libérer une quantité considérable d’espace de stockage. Le studio a en effet confirmé qu’une vaste opération d’optimisation est en cours, permettant de faire passer le jeu de près de 154 Go… à environ 23 Go ! Un allègement spectaculaire de plus de 80 %, obtenu sans véritable impact sur les performances si l’on en croit l’équipe de développement.

Pourquoi un tel gaspillage d’espace à l’origine ?

Si le jeu affiche 150 Go sur la balance, ce n’est pas dû à un excès de contenu mais bien plutôt à un héritage technique. Pendant le développement, les équipes d’Arrowhead ont en effet choisi de dupliquer massivement les textures et les assets afin de limiter les temps de chargement sur les anciens disques durs mécaniques. Une stratégie autrefois justifiée, lorsque les SSD n’étaient pas encore généralisés, mais devenue totalement obsolète aujourd’hui.

Après plusieurs mois d’analyse, les ingénieurs ont découvert que la majorité du temps de chargement provenait non pas de la lecture des fichiers, mais du processus de génération procédurale des niveaux. « Nous savons désormais que, même sur disque dur, la suppression des ressources dupliquées n’impacte que de quelques secondes au maximum le chargement », explique le studio.

Une optimisation déjà testable en bêta

La nouvelle version “allégée” est pour l’instant disponible via un programme de bêta-test volontaire. Les joueurs équipés de SSD ne devraient percevoir aucun ralentissement, tandis que ceux restés sur disques durs verront seulement une légère hausse du temps d’attente. À terme, cette version épurée devrait devenir la norme… tout au moins pour le studio Arrowhead.