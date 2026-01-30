TENDANCES
KultureGeek Science Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km
Science

Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km

3 min.
30 Jan. 2026 • 17:40
0

Une petite lune d’Uranus pourrait bien bouleverser notre vision des mondes glacés. Des chercheurs estiment désormais que Miranda, pourtant minuscule à l’échelle planétaire, cacherait sous sa croûte de glace un vaste océan liquide potentiellement profond de près de 100 kilomètres. Cette hypothèse ravive l’intérêt scientifique pour ce satellite longtemps resté dans l’ombre des lunes les plus célèbres comme Europe ou Encelade.

Une surface chaotique qui intrigue les planétologues

Depuis le survol de Voyager 2 en 1986, Miranda fascine par sa topographie spectaculaire, faite de falaises abruptes, de fractures géantes et et de formations circulaires surnommées couronnes. Ces structures témoignent d’une histoire géologique étonnamment active pour un corps de seulement 233 kilomètres de diamètre. Des analyses récentes ont également détecté de l’ammoniac à la surface, une molécule instable qui suggère une activité interne relativement récente.

Miranda Uranus

Miranda, la petite lune cabossée d’Uranus, pourrait contenir un océan sous son épaisse couche de glace

Des modèles qui pointent vers un océan enfoui

Une équipe du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory a confronté ces observations à des simulations numériques visant à reconstituer l’évolution interne de Miranda. Résultat, selon leurs travaux, « la seule configuration capable d’expliquer simultanément les fractures, les crêtes et les couronnes implique la présence d’un océan souterrain ». Cet océan pourrait se situer à une trentaine de kilomètres sous la surface, et son épaisseur atteindrait près de 100 kilomètres.

Un nouvel espoir dans la recherche de vie extraterrestre

Si cet océan existe, ce dernier pourrait offrir un environnement stable propice à des formes de vie microbienne, à l’image des écosystèmes extrêmes observés dans les profondeurs océaniques terrestres. « Même un monde aussi petit que Miranda peut abriter une activité interne durable », soulignent les chercheurs, rappelant que la chaleur générée par les forces de marée pourrait suffire à maintenir de l’eau à l’état liquide.

Cette hypothèse renforce évidemment l’intérêt scientifique pour de futures missions vers Uranus et ses lunes. À défaut de figurer aujourd’hui parmi les priorités de l’exploration spatiale, Miranda pourrait finir par s’imposer comme une cible clé pour mieux comprendre la diversité des mondes glacés — et, peut-être, accroitre encore le champ des environnements susceptibles d’abriter la vie dans notre Système solaire.

SOURCESciencepost

Signaler une erreur dans le texte

